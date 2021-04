ONLINE: Nemci zvažujú 'prekleňovací' lockdown, kým zaberie očkovanie

6:00 Nemecká kancelárka Angela Merkelová na konci marca vyzvala spolkové krajiny, aby sprísnili koronavírusové opatrenia a upustili od zámeru uvoľňovať reštrikcie. V nedeľu sa k týmto výzvam pripojil aj predseda kancelárkinej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) a premiér najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, ktorý by mohol do septembrových volieb do Spolkového snemu ísť ako kandidát na budúceho kancelára.

Laschet sa pri návšteve očkovacieho centra v západonemeckých Aachene vyslovil pre tvrdú a krátku uzáveru v tomto mesiaci. Tento „preklenovací lockdown“ má podľa neho sprevádzať krajinu do času, než bude proti COVIDU-19 zaočkované veľké množstvo ľudí. Laschet sa tiež vyslovil za to, aby sa budúce rokovanie kancelárky Merkelovej s krajinskými premiérmi o opatreniach, zatiaľ plánované na 12. apríla, uskutočnilo už v tomto týždni.

Situácia si podľa Lascheta vyžaduje, „aby sme v mnohých oblastiach ešte raz pritvrdili a pohybovali sa smerom k lockdownu“. Laschet tvrdí, že sa zhoduje s kancelárkou, mnohými krajinskými premiérmi a s ministrom zdravotníctva Jensom Spahn (CDU). Konkrétne je podľa Lascheta nutné obmedzenie počtu súkromných kontaktov, čo možno dosiahnuť aj obmedzením vychádzania vo večerných a nočných hodinách. Okrem toho je potrebné sa zamerať na školy a škôlky a zabezpečiť na nich plošné a časté testovanie, domnieva sa Laschet. Viac ľudí podľa neho musí pracovať z domu.