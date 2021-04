Zaočkovať proti COVID-19 by sa podľa prieskumu dalo 41,8 % Slovákov

Ochota dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku opäť narástla a od apríla minulého roka je najvyššia. Zatiaľ čo na prelome januára a februára to bolo 39,8 percenta, v marci by sa dalo zaočkovať až 41,8 percenta respondentov. Dve tretiny z nich si myslia, že vakcína Sputnik V by sa na Slovensku mala používať až po schválení európskymi alebo slovenskými úradmi.