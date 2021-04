Od 19. apríla by sa na Slovensku mohli mierne uvoľniť opatrenia

Ak bude pokračovať súčasný trend vývoja epidémie, tak od 19. apríla celé Slovensko prejde z čiernej do bordovej fázy, zároveň má dôjsť k miernemu uvoľneniu protiepidemických opatrení.

Pred stredajším rokovaním vlády to za prítomnosti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) potvrdil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Dôvodom je podľa Mišíka zlepšujúca sa pandemická situácia, a to konkrétne zníženie počtu hospitalizovaných v nemocniciach pod hranicu tritisíc pacientov a tiež nižšie reprodukčné číslo.

Video: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík k aktuálnej epidemiologickej situácii.

„Situácia sa mierne zlepšuje, ale stále nemáme vyhraté,“ povedal minister zdravotníctva Lengvarský. Pripomenul, že od budúceho pondelka (12.4.) budú podľa Covid automatu v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania, už len dva okresy – Kysucké Nové Mesto a Poprad.

V bordovej zóne bude 36 okresov a v červenej zóne ich bude 39. Okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce sa od pondelka budú nachádzať v prvom stupni varovania. Celkovo ešte krajina zostane budúci týždeň v čiernej zóne.

Lengvarský doplnil, že na umelej pľúcnej ventilácii je stále vysoký počet pacientov. Vo štvrtok zasadne konzílium odborníkov. To má rozhodovať o ďalšom spôsobe testovania a o nastavení opatrení. Zlepšujúcu sa situáciu pripisuje dodržiavaniu opatrení.

Do konca apríla dorazí ďalších takmer 600-tisíc vakcín

Do konca apríla má podľa šéfa Inštitútu zdravotných analýz prísť na Slovensko ďalších takmer 600-tisíc dávok vakcín proti covidu. Prísť má tiež približne 26-tisíc dávok vakcín od firmy Johnson & Johnson, ktoré sú jednodávkové.

Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska má už aj druhú dávku vakcíny proti covidu. Stúpa aj počet zaočkovaných v domovoch sociálnych služieb. Aspoň jednu dávku vakcíny už dostalo 74 percent takýchto zariadení.

Prehodnotenie Covid automatu

Nastal čas na prehodnotenie Covid automatu, myslí si to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Prioritou pri uvoľňovaní opatrení je otvorenie škôl, uviedla v stredu pred rokovaním vlády.

„Situácia sa postupne lepší aj v nemocniciach, máme aj menej nakazených. Pomaly prichádza čas, keď budeme môcť uvoľňovať ekonomiku aj školy a myslím, že to sú pozitívne správy pre ľudí,“ uviedla Remišová.

Ako tvrdí, naposledy, keď sa Covid automat aktualizoval, tak sa dohodli na tom, že sa bude prehodnocovať, pretože sa situácia mení. Podotkla, že teraz sa situácia zlepšuje. Za najdôležitejšie považuje otvorenie škôl a následne postupne aj uvoľňovanie opatrení v jednotlivých segmentoch ekonomiky.

Remišová poznamenala, že na koaličnej rade plánujú hovoriť aj o novej testovacej stratégii, ktorú prehodnocujú odborníci. Ako dodala, v utorok (6. 4.) na koaličnej rade bola pokojná atmosféra. „Všetci sa poučili z chýb a situácia sa zlepšuje,“ dodala.

V súvislosti so stanoviskom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k ruskej vakcíne Sputnik V uviedla, že na komplexné posúdenie bezpečnosti a účinnosti je Európska lieková agentúra. Tvrdí, že záverečné posúdenie môže dať práve táto agentúra. „Čo sa týka používania vakcíny Sputnik V, viem si to predstaviť v rámci klinickej štúdie,“ povedala. Na túto tému sa podľa nej budú rozprávať so šéfom rezortu zdravotníctva.