Členovia vlády majú týždeň na vypracovanie svojich návrhov do programového vyhlásenia

Členovia vlády budú mať týždeň na vypracovanie a predloženie svojich návrhov, ktoré chcú zahrnúť do nového Programového vyhlásenia vlády. Vyplýva to z návrhu uznesenia, ktoré na dnešnom rokovaní schválila vláda. Všetci ministri či podpredsedovia vlády musia do stredy 14. apríla vypracovať a predložiť svoje návrhy predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽaNO).

Na základe návrhov bude následne vypracovaný konečný návrh Programového vyhlásenia vlády SR. Podľa Ústavy SR je vláda povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

Naď nechce dopĺňať nové veci

Do nového programového vyhlásenia vlády (PVV) by nemali pribudnúť nové úlohy pre rezort obrany, zmeny budú malé. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. „Veci, ktoré sme zrealizovali, vyškrtneme, a tie, ktoré chceme spresniť, spresníme, ale nechceme dopĺňať ďalšie veci, aj tak je to dosť rozsiahle, je tam veľmi veľa úloh,“ povedal Naď. Dodal, že ministri majú na predloženie svojich návrhov týždeň.

Prvé zasadnutie vlády pod vedením nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) zhodnotil staronový minister ako „efektívne a k veci“. Bol by rád, keby to tak fungovalo aj naďalej.

VIDEO: Zasadnutie novej vlády – Matovič po Hegerovej pravej ruke ako minister financií.

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík tiež priznal, že za SaS a rezort hospodárstva bude chcieť pripomienkovať a aktualizovať programové vyhlásenie vlády. „Na koaličnej rade sme sa v utorok dohodli, že akékoľvek zmeny musia prejsť koaličnou radou, ideme preto spisovať tie naše pripomienky,“ povedal.

V PVV v oblasti školstva výrazné zmeny nebudú, uviedol po minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). „Myslím si, že PVV za školstvo je napísané veľmi dobre,“ uviedol šéf rezortu školstva. Ako dodal, plánujú len presnejšie stanoviť niektoré veci.

Remišová bude navrhovať viaceré aktualizácie

Vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) verí, že vláda bude pokračovať v konštruktívnej spolupráci. „Každý koaličný partner sa poučil, dúfam, aj z chýb z tohto roku. Vieme veľmi dobre, že každá koaličná kríza spomaľuje prácu v koalícii. Máme teraz mimoriadne dôležité úlohy,“ reagovala na otázku, či nehrozí v blízkej dobe vládna kríza.

Dodala, že do 14. apríla majú členovia kabinetu uzavrieť kapitoly PVV za svoje rezorty. Remišová bude navrhovať viaceré aktualizácie a priority za svoje ministerstvo aj vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19. Za dôležitú tému označila napríklad podporu inovácií.

V súvislosti s plánovanými zmenami v oblasti majetkových priznaní uviedla, že zriadená je pracovná skupina na prípravu zmeny legislatívy. Vyriešiť by chceli podľa jej slov napríklad problém ako schovávanie si nehnuteľnosti do podielu vo firmách. Ozrejmila, že ak politik užíva nehnuteľnosti niektorej firmy, malo by sa to uvádzať v priznaniach. Za dôležité považuje aj možnosť sledovania prírastku, teda aby bolo vidieť, aký veľký majetok konkrétna osoba počas pôsobenia v politike nadobudla.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová menovala nový kabinet pod vedením Hegera po rekonštrukcii vlády 1. apríla. Návrhy jednotlivých členov vlády do programového vyhlásenia majú vychádzať z programu vlády vymenovanej 21. marca 2020. Z nich bude následne dopracovaný konečný návrh PVV.