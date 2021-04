Koľko stál Sputnik a čo s ním, pýta sa Fico. Hrozí odvolávaním vlády

Opozičný Smer žiada vysvetlenie zlyhaní okolo Sputniku V. Ak ich nedostane, ide do odvolávanie vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).

VIDEO: Robert Fico už na tejto tlačovej besede 27. februára 2021 vyhlásil, že Sputnik dostal na Slovensku na bendžo.

Líder strany Smer Robert Fico vyratúva doterajšie chyby vlády hnutia OĽaNO. "Zbytočné plošné testovanie viedlo k zvýšenému počtu obetí covidu. Vláda kúpi za 35 miliónov eur totálne nepresné testy od Siemensu a nikoho to netrápi. Matovič privítal na letisku v Košiciach 200-tisíc vakcín Sputnik V, nikto nevie, koľko to stálo, kto to platil, kde je zmluva a čo s vakcínami bude,“ povedal Fico.

„To sa máme naozaj nečinne pozerať na divadlo okolo ruskej vakcíny Sputnik V? Ak táto vakcína funguje v iných krajinách a ľudia si ju želajú, je doslova neakceptovateľné, aby sme nechali zbytočne zomierať ľudí a pozerali sa na impotentnú diskusiu o povoleniach, skladovaní, testovaní morčiat a ideologicky motivovaný ošiaľ vedený proti ruskému produktu,“ pokračoval.

Tvrdí však, že je treba odpovedať aj na elementárne otázky, napríklad ako sa zaplatilo za 200-tisíc vakcín z Ruskej federácie, ako prebiehalo obstarávanie, kto podpisoval zmluvu, aká bola špecifikácia vakcíny v zmluve. Ako je možné, že vláda mala doviezť iné vakcíny Sputnik V, ako tie, ktoré boli medzinárodne legitimizované?

„To snáď nemyslí vláda vážne, že tieto informácie mieni zatajovať. Je zrejmé, že opäť ide o totálny amaterizmus a boh vie, čo ešte všetko za tým zo strany vlády Hegero-Matoviča. Heger musel ako minister financií o všetkom vedieť, a minister zdravotníctva nech sa nevyhovára, že je nový. Rukáv si nenechal odtrhnúť, keď ho do vlády nominovali a nesie plnú zodpovednosť za svoj rezort od prvej sekundy, čo prevzal menovací dekrét,“je presvedčený Fico.

Rezort zdravotníctva odmieta zverejniť zmluvu, na základe ktorej by malo na Slovensko prísť dva milióny vakcíny Sputnik V do leta. V súčasnosti nie je jasné, čo bude ďalej s 200-tisíc vakcínami, ktoré už na Slovensku sú. Vojenské spartany ich priviezli 1. marca, na letisku v Košiciach ich Štátny ústav na kontrolu liečiv vyhlásil, že na základe vykonaných laboratórnych testov nie je možné prijať záver o účinnosti a bezpečnosti vakcíny Sputnik V.

Na otázku, či teda nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) je ochotný schváliť použitie neregistrovanej vakcíny, odpovedal: „Všetko je možné.“

Smer si kladie podmienku: Ak vláda neodpovie na elementárne otázky okolo škandalózneho nákupu vakcíny Sputnik V, či nákupu antigénových testov a všetkých okolností, ktoré s nákupom súvisia, tak strana začne zberať podpisy na mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde.

VIDEO: Igor Matovič bráni Sputnik V na tlačovej besede začiatkom marca