Sulík: Pri Sputniku sa potvrdilo, že 'práca chvatná, málo platná'

V prípade vakcíny Sputnik V a jej použitia je podľa podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) potrebné počkať na konečné stanovisko o jej bezpečnosti. Povedal to po rokovaní vlády. Zároveň priznal, že ak by sa nákup vakcíny "nešil horúcou ihlou", nemuseli by sa riešiť takéto problémy.