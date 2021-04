Čaputová víta podporu Rómov prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti

Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta iniciatívu slovenskej vlády, vďaka ktorej by sa pre rómske komunity na Slovensku mali z plánu obnovy vyčleniť finančné prostriedky. Uviedla to vo štvrtok po stretnutí so zástupcami rómskej komunity v Prezidentskom paláci. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý si spoločnosť pripomína 8. apríla, hovorili o dosahoch pandémie na túto etnickú skupinu.