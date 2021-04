Virológ Pastorek: Vakcínu sme nemali ani kúpiť. Testy na myšiach boli divadlo

„Ak sa ten protokol nedodržiava alebo nie je zverejnený, tak je to zle. Výrobca musí dokázať, aký je spôsob výroby a zloženie vakcíny,“ upozorňuje Pastorek.

Dodáva, že cena za certifikát správnej výrobnej praxe sa v prípade liekov a vakcín dokáže vyšplhať aj na viac ako šesť miliónov eur.

Pastorek nerozumie, prečo sa do misie schválenia ruskej vakcíny Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vôbec pustil.

„Sme členmi Európskej únie a Európska lieková agentúra zodpovedá za akýkoľvek liek vrátane vakcín. Je zbytočné, aby v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv pichali morčatá a myši, nezistia tým nič. Tí, čo to kupovali, naleteli. Musíme si uvedomiť, že Rusko v Afrike alebo v iných chudobných krajinách na vakcínach veľa nezarobí. Toto je ich cesta na európsky trh," reaguje.

Podľa neho vakcínu nemal vôbec slovenský ústav preverovať, pretože jeho kapacity sú oproti európskym laboratóriám nepostačujúce. Navyše, pripomína Pastorek, ŠÚKL sa dotklo aj prepúšťanie kvôli šetreniu.

„Toto divadlo s myšami a morčatami, to je tak na to, aby sa ozvali ochrancovia zvierat," dodáva Pastorek a myslí si, že pokiaľ Európska lieková agentúra (EMA) vakcínu nepovolí, tak sa nemala ani nakupovať.

„Teraz by si to mal zobrať na triko nový minister zdravotníctva, ale jeho životnosť bude kratšia ako životnosť českého ministra," tvrdí a dodáva, že najvyššia autorita by aj tak mala byť EMA.

ŠÚKL oslovil maďarskú liekovú agentúru, keďže Maďarsko je jedinou krajinou Európskej únie, v ktorej sa vakcína podáva. Na základe zmluvy o mlčanlivosti s výrobcom maďarská strana údaje nemohla poskytnúť. Podobne postupujú aj ostatných približne v 40 krajinách, ktoré Sputnik V schválili a údaje o vakcíne pre výrobcu nezbierajú.

„Týmto napríklad trpí aj AstraZeneca. Pri nej sa každý nežiaduci účinok skúma, zatiaľ čo pri Sputniku V sa tieto fakty ignorujú," podotýka Pastorek s tým, že „Rusko na vakcínach v chudobných krajinách nezarobí, toto je ich cesta na európsky trh“.

„Zásada je taká, keď chceli vakcínu presadiť, mali ísť cez EMA. Postup registrácie nemôže byť diskriminačný, pretože ostatné vakcíny ňou museli prejsť a to isté mal spraviť aj Sputnik V. Férové zaobchádzanie je základným právom v Európskej únii a keď začnem vymýšľať obchádzky, stáva sa aj z peknej myšlienky problém,“ dodal Pastorek.