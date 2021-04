Šéfom aj bez stoličky. Matovič si robí, čo sa mu zachce

Igor Matovič sa "kontinuálne" správa, ako by bol premiér. Konflikt v koalícii je neustále prítomný, aj keď koaliční partneri strčili hlavu do piesku, hovorí komentátor Pravdy Marián Repa v podcaste Počúvajte pravdu.

„Ukazuje sa v podstate to, že Igor Matovič je Igor Matovič. Mali sme týždeň ‚kľud‘, ale ten pokoj bol relatívny, boli sviatky. Skôr či neskôr sa dalo očakávať, že k nejakému konfliktu dôjde. Je jedno, či je Matovič minister financií alebo predseda vlády, robí si, čo sa mu zachce, robí si po svojom,“ hodnotí v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa aktivity vicepremiéra a ministra financií, ktorý stihol ísť do Moskvy žehliť situáciu s vakcínou Sputnik V, napadnúť slovenských odborníkov, ktorí mali na starosti jej posúdenie a následne vybavovať v Budapešti s vylúčením slovenských diplomatov so svojim straníckym kolegom posudok na ruskú vakcínu.

Repa sa domnieva, že Matovič aj premiéra Eduarda Hegera v prípade cesty do Moskvy kvôli Sputniku V postavil pred hotovú vec. „Kontinuálne sa správa, ako keby bol premiér. Či on je na takej, hentakej alebo onakej stoličke, kým (Matovič) bude prítomný vo vláde, tak je viacmenej isté, že k takýmto situáciám bude dochádzať,“ hovorí komentátor.

Konflikt je vo vláde vnútorne prítomný a je len otázka času, kedy to vybuchne, hovorí v podcaste Repa. Koaliční partneri zatiaľ prijali stratégiu pštrosej politiky, všetci vstrčili hlavu do piesku. Je zjavné, že koalíciu chcú udržať za každú cenu – podľa Repu je to však nesplniteľná misia, pretože kým bude Matovič vo vláde, k takýmto situáciám bude dochádzať.

Ako bude ďalej fungovať koalícia? Môže prísť zmena s referendom? Vypočujte si podcast Počúvajte pravdu.