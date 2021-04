Koziak: Nechal sa Matovič zneužiť Rusmi?

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa cestou do Moskvy a svojimi statusmi na sociálnej sieti vrátil do svojej starej zlej pózy, ktorou si povalil vládu. „Vyvstáva otázka, či Matovičovo konanie nevyplýva z jeho absolútneho amaterizmu v zahraničnej politike, vďaka ktorému sa nechal ruskou stranou iba zneužiť,“ zdôraznil politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáš Koziak.

Podľa neho ide o prvú veľmi vážnu skúšku Eduarda Hegera (OĽaNO) ako premiéra. „Zatiaľ jeho reakcia nebola na úrovni predsedu vlády. Po Matovičovom príchode by mal Heger určite prísť so zásadnejším stanoviskom,“ upozornil.

Matovič sa opäť vybral do Moskvy kvôli vakcíne Sputnik V. Partnerov vo vláde síce tentoraz informoval vopred, ale nikto z ministrov nevedel vysvetliť dôvod cesty. V piatok má byť zasa kvôli Sputniku v Budapešti. Situácia je podobná tej spred šiestich týždňov. Má táto jeho avantúra potenciál ďalšej koaličnej krízy?

Môže to byť jeden zo štartérov ďalšej krízy. Netýka sa to len samotnej cesty, ale aj tých útočných statusov, ktoré začal vypisovať. Opäť tam bola tá póza, že to robí navzdory neprajníkom a je zjavné, že expremiér nepochopil, o čo pri Sputniku ide. Máme autoritu zodpovednú za posudzovanie vhodnosti liečiv, ktorá jednoznačne uviedla, že bez dostatočnej dokumentácie nemôže dať kladné odporúčanie. Matovič ale z toho robí opäť politickú záležitosť, pričom je to záležitosť odborno-technického rázu. Je to absolútne nevhodné a veľmi rizikové. Má to teda potenciál pre rast napätia v rámci koalície, pretože to vyzerá tak, že si opäť urobil niečo na vlastnú päsť. V tomto prípade Matovič obišiel rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v gescii ministerstva zdravotníctva a vstúpil aj do kompetencií ministra zahraničných vecí. Matovič sa asi z koaličnej krízy vôbec nepoučil a nepochopil, že problém nebol Sputnik ako taký, ale to, že robí niečo na vlastnú päsť a aj napriek mienke odborníkov, ktorí k tomu majú čo povedať. Treba ešte dodať, že Sputnik je z neznámych dôvodov pre Matoviča takou dôležitou témou, že to môže vyvolávať otázniky ohľadom jeho motivácie. V každom prípade môžeme povedať, že Matovič je opäť vo svojej starej zlej forme.

Aj jeho útočné statusy pripomínajú obdobie jeho premiérovania. Pri odstúpení zaujal trpiteľskú pózu a naznačil, že spravil aj chyby. Ukazuje nám teraz Matovič, že o scivilizovanie svojho štýlu politiky, ktorou si povalil vlastnú vládu, nemá záujem?

Neviem, či o to nemá záujem. Skôr to ale vyzerá tak, že to jednoducho nedokáže. Zdá sa, akoby sme sa opäť dostávali do stavu spred šiestich týždňov. Matovič opäť obišiel pravidlá, zjavne si nedokázal priznať chybu a pokračuje ďalej v tom, čo pred šiestimi týždňami začal. Opäť sa opakujú veci, ktoré sa diali pred Sputnikom. Opäť tu máme veľmi nešťastnú komunikáciu na sociálnej sieti, ktorou útočí zrejme na ŠÚKL aj koaličných partnerov, keďže nie je úplne jasné, komu adresoval slová o ratlíkovi. Okrem nenávistnej komunikácie voči tým, ktorí s ním nesúhlasia, sa vrátil aj ku konaniu na vlastnú päsť. Robí to navyše v oblasti, ktorá mu kompetenčne neprislúcha. Robí teda opäť to isté ako v období svojho premiérovania. Keď to dáme dokopy, máme tu opäť chyby, ktoré ho stáli premiérske kreslo.

VIDEO: Matovič: Sputnik použili ako hybridnú zbraň voči mne a Krajčímu.

Vidíte v Matovičových úmysloch skôr tvrdohlavosť a neschopnosť priznať chybu a prehru, alebo aj klasickú politickú motiváciu – osloviť Sputnikom voličov?

To je dobrá otázka. Tá motivácia môže mať viacero rozmerov. Prvým je, že síce urobil chybu, ale nechce si to priznať. Druhým rozmerom môže byť aj záujem o voličov. Je tu pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sú po Sputniku ochotní siahnuť aj bez súhlasu našich autorít. Matovič sa môže pokúšať hrať práve o túto skupinu voličov, čo je mimoriadne zaujímavé, pretože táto skupina patrí predovšetkým ku prúdom politických strán, ktoré možno nazvať aj extrémistické. Tretím rozmerom ale môže byť aj to, že Matovič iba reaguje na ruskú stranu, ktorej maximálne vyhovovalo, že sme tu mali vládnu krízu. Z prípadnej ďalšej môžu cez predčasné voľby prejsť víťazne politické strany viac naklonené Rusku. Vyvstáva tak otázka, či Matovičovo konanie nevyplýva z jeho absolútneho amaterizmu v zahraničnej politike, vďaka ktorému sa nechal ruskou stranou iba zneužiť.

Má v tomto boji Matovič šancu na úspech? Čo by ním mohlo byť?

Víťazne z tohto asi skôr nemôže vyjsť. Matovič by mohol byť aspoň čiastočne spokojný, keby dosiahol, aby sa Sputnik zužitkoval aspoň na dobrovoľnej báze. Tak, že človek podpíše informovaný súhlas s použitím neregistrovanej vakcíny. Ani koaliční partneri by s tým nemali mať problém. To by mohla byť relatívna výhra Igora Matoviča. Môžeme si ale tiež spomenúť, že keď sa Matovič prvýkrát vrátil z Moskvy, o deň neskôr bola ohlásená žiadosť Ruska o registráciu v EÚ. Ak by prišiel z Ruska s tým, že dostal všetky dokumenty, ktoré ŠÚKL potreboval, mohli by sme ho za túto jeho cestu všetci len pochváliť. V danej situácii môže Matoviča zachrániť asi len toto.

Premiér Eduard Heger aj s podporou ministra životného prostredia Jána Budaja ukázali, že na ním stoja, aj keď ani oni nevedeli vysvetliť dôvod Matovičovej cesty. Má Heger svoju vládu pod kontrolou, alebo čo odhalil voličom?

V prvom rade ide o prvú veľmi vážnu skúšku Eduarda Hegera ako premiéra. Svojou reakciou sa nesnažil Matoviča potopiť a posunul to do roviny, aby to vysvetlil sám Matovič. Táto jeho pozícia bola pomerne alibistická. Zatiaľ jeho reakcia nebola na úrovni predsedu vlády. Očakával by som od Hegera zásadnejší postoj, aby ukázal, že premiérom je on a mal by tak aj vystupovať.

VIDEO: Heger o Sputniku, vykrúcal sa: Som premiér, nie hovorca, pýtajte sa ministrov.

Dokedy bude Heger môcť byť takýto mäkký, zhovievavý?

Určite na to Heger svoj názor má. Zrejme o tom budú mať vážny rozhovor, kde sa ukáže mocenská pozícia oboch. Uvidíme, akým spôsobom sa bude ich vzájomný vzťah ďalej vyvíjať. Určite by ale Heger mal prísť so zásadnejším stanoviskom po Matovičovom príchode a vzájomnom rozhovore. Heger musí jednoznačne povedať, aký bude postoj vlády k Sputniku a či dovolí svojim ministrom takéto partizánske akcie.

Koaliční partneri zatiaľ ukázali voči Matovičovi istú zdržanlivosť. Je to ešte v dôsledku spomienky na mesiac trvajúcu koaličnú krízu?

Nechcú situáciu vyhrocovať. Informácií asi majú pomerne málo. Určite ich to neteší. Musí to byť pre nich výstražným signálom, keďže toto jeho správanie opäť pripomína časy, keď ten Sputnik na Slovensko priviezol.

Budú svoje výhrady smerovať práve na Hegera? Bude to mať o to ťažšie?

Pochopiteľne. Heger je predsedom vlády a mal by prácu svojich ministrov koordinovať. Zodpovednosť je v konečnom dôsledku na ňom. Koaliční partneri teda môžu na Hegera tlačiť, aby niektoré veci v rámci koalície nastavil. Viem si predstaviť, že Heger bude už na najbližšej vláde v mimoriadne zložitej situácii.

Od nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského ako vojaka sa čakalo, že na ministerstve spraví poriadky a prinesie disciplínu. Kým minister zahraničných vecí Ivan Korčok vyjadril aspoň nespokojnosť, Lengvarský sa voči Matovičovmu zasahovaniu do jeho kompetencií neohradil. Môžeme z toho niečo vyvodzovať?

Po jednom týždni ťažko čakať, aby bol človek zorientovaný v takom náročnom rezorte. Dá sa to pochopiť, a preto by som ho po týždni vo funkcii ešte nesúdil.