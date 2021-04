Politológ Marušiak: Expremiér pokračuje v rozklade štátnych inštitúcií

VIDEO: Matovičov pozdrav od Orbána z Budapešti: „Verím, že dobre bude“.

Ten sa postavil na stranu Kremľa, keď kritizoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv za to, že na základe nedostatku dát neodobril použitie vakcíny Sputnik V. Namiesto toho tak išiel požadovať posúdenie vakcíny do Maďarska. Táto situácia podľa politológa okrem iného odkrýva pozadie vzťahov novej vlády a ukazuje, že mocenské pomery sa rekonštrukciou až tak nezmenili.

Ako si máme vysvetliť, že minister financií Igor Matovič vybavuje posúdenie vakcín Sputnik V v Maďarsku?

Považujem za veľmi zvláštne, že minister financií sa takémuto niečomu venuje. To fakticky znamená, že len pokračuje vo svojej politike rozkladu štátu a štátnych inštitúcií, pretože toto v žiadnom prípade nie je v kompetencii ministra financií. Takáto agenda je v kompetencii ministerstva zdravotníctva, prípadne rezortu zahraničných vecí. Tieto jeho kroky vnímam ako faktický prejav nedôvery v inštitúcie Slovenskej republiky, v kompetencii ktorých sa tieto otázky nachádzajú.

Aké môže mať toto konanie dôsledky?

Je to svojím spôsobom politická schizofrénia, keď bývalý premiér a súčasný podpredseda vlády robí zahraničnú politiku, ktorá je o 180 stupňov odlišná od oficiálnej zahraničnej politiky Slovenskej republiky. No napokon nie je to prvá zahraničnopolitická blamáž Igora Matoviča a takisto to nie je prvé takéto neštandardné gesto. Celé to však len potvrdzuje, že Igor Matovič nebol kompetentný na to, aby zastával pozíciu premiéra. Z hľadiska zahraničnej politiky je vyslovene katastrofa, že takýto človek reprezentoval Slovensko. Ani pre ruskú stranu nie je nejakou významnou autoritou, a preto ho aj takýmto spôsobom využívajú. Napokon nestretol sa so žiadnym významnejším predstaviteľom Ruskej federácie, čo je teda tiež na zváženie. A opakujem – Matovič tam neletel ako súkromná osoba, ale ako podpredseda vlády.

Vychádzajúc z predpokladu, že minister financií si dokáže uvedomiť, aké dôsledky má jeho konanie, môže byť za tým istá racionalita? Respektíve, dajú sa čítať jeho kroky ako pomsta koaličným partnerom alebo skôr ako podriadenie sa nátlaku z Kremľa, aby sa u nás začalo očkovať Sputnikom?

O tej dohode málokto vie, keďže je tajná a nebola nikde zverejnená. Mimochodom, ak považujeme nákup vakcín za obchodnú transakciu, tak nerozumiem, prečo táto transakcia nebola zverejnená. To je jedna vec. Druhá rovina, ktorá sa dá interpretovať z tej dikcie jeho tlačovky a facebookových statusov, je, že vo vnútri koalície pokračuje konflikt, ktorý zapríčinil vládnu krízu. Preto to možno čítať aj ako jeho pomstu. Matovič chce ukázať, že on je tým hrdinom, ktorý zachraňuje ľudské životy na rozdiel od politikov, ktorí ho kritizujú. Je rozhodnutý svojich partnerov ponižovať za akúkoľvek cenu. Tu sa opäť ukazuje, že už niekoľko týždňov hlavný konflikt prebieha vo vnútri vládnej koalície a nie medzi koalíciou a opozíciou, ako to je zvykom v normálne fungujúcom štáte s normálne fungujúcou demokraciou.

Aké to môže mať dôsledky pre našu reputáciu v zahraničí a celkovo zahraničnú politiku Slovenska?

Pre Slovensko to môže mať zaujímavé dôsledky, pretože nie je jasné a čitateľné, kto Slovensko reprezentuje a kto tvorí našu zahraničnú politiku. To je podľa mňa to kľúčové. Hlavný problém je, že Slovensko sa stáva nečitateľným partnerom. Napokon si myslím, že to veľmi rapídne znižuje medzinárodnú reputáciu krajiny, čo je veľmi vážny problém. Zároveň je škandalózne, keď bývalý premiér si na rokovania s maďarskými partnermi vodí človeka, ktorý je radovým poslancom NR SR, a teda reprezentuje de facto iba sám seba a ignoruje rezort diplomacie. Aj tieto gestá ukazujú, že Matovičovi chýba elementárne štátnické myslenie. Členom delegácie je poslanec, ktorý predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí doslova znevažuje, ako keby bol poslancom za opozičnú stranu a nie za stranu vládnej koalície.

Môže to mať nejakú zásadnejšiu dohru v rámci koalície? Alebo si už koaliční partneri nedovolia risknúť ďalšiu krízu?

U nás je už možné všetko. Túto vládu vrátane ministra financií Igora Matoviča podporuje viac než 75 poslancov, takže táto vláda reálne dôveru parlamentu má. Bez ohľadu na to, čo si koaliční partneri myslia, je evidentné, že sa snažia vyhnúť novej kríze. Sú extrémne zainteresovaní zotrvaním vo vláde a zdá sa, že neexistuje taká cena, ktorú by za to neboli ochotní zaplatiť, vrátane straty sebaúcty. To si treba uvedomiť. Obávajú sa, že ak by sa znova vzbúrili, tak zrejme by sa to skončilo predčasnými voľbami, ktoré si neželajú, alebo by museli hľadať novú väčšinu so stranami, s ktorými za žiadnu cenu spolupracovať nechcú, alebo si budú musieť zopakovať tú istú blamáž, ktorú absolvovali pred veľkonočnými sviatkami, keď museli pristúpiť na sformovanie fakticky identickej vlády. Matovič im prvého apríla ukázal, že on je tým, kto určuje podmienky fungovania vlády a pravidlá hry, či presnejšie ich absenciu. V podstate to je blamáž a ukazuje to, že nie sú schopní nijako zmeniť správanie najsilnejšieho koaličného partnera.

Dá sa to považovať za prvú skúšku premiéra Eduarda Hegera? A ak áno, ako obstál?

Určite to je zaťažkávacia skúška, pretože Igor Matovič tu v podstate vystupuje ako sólo hráč, ako keby bol ešte stále predsedom vlády. Eduard Heger pôsobí skôr dojmom, že rešpektuje skutočnosť, že je iba technickým premiérom, pričom reálnu moc drží v rukách niekto iný – jeho podpredseda. Nominálny premiér Heger na kauzu reagoval ako štatista, ktorý dodatočne berie na vedomie, čo robia členovia jeho vlády, predovšetkým ten jeden.

VIDEO: Matovič: Sputnik použili ako hybridnú zbraň voči mne a Krajčímu.