Prieskum Focusu: OĽaNO kleslo pod 10 percent, voľby by vyhral Hlas

Ak by sa parlamentné voľby konali v apríli, vyhrala by ich podľa prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza mimoparlamentná strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho s 22,3 percentami. Hnutie OĽaNO Igora Matoviča v prieskume kleslo pod hranicu desiatich percent.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ministra hospodárstva Richarda Sulíka skončila na druhom mieste s 11,2 percentami hlasov, nasleduje strana Smer (10,9 percenta) a hnutie OĽaNO, ktoré získalo 9,2 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo i koaličné hnutie Sme rodina (7,4), Progresívne Slovensko s 6,2 percentami, Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) oslovilo podľa prieskumu 5,7 percenta respondentov. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, bola nová maďarská platforma Aliancia so ziskom rovných päť percent hlasov.

Strana Hlas by získala v parlamente 43 kresiel, SaS a Smer zhodne po 21 kresiel. OĽaNO by dostalo 18 kresiel, Sme rodina 14, Progresívne Slovensko 12, KDH 11 a Aliancia desať kresiel.

Naopak do parlamentu by sa nedostala koaličná strana Za ľudí (4,8), Republika (4,7), Kotlebova ĽSNS získala 4,3 percenta, nasleduje SNS (3,4) a Dobrá voľba s 1,8 percentami hlasov. Prieskum uzatvára strana Vlasť, ktorá získala 1,6 percenta hlasov.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 31. marca až 7. apríla 2021 na vzorke 1001 respondentov.