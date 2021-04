Majerský: Sila regiónov vzrástla, treba ich ešte posilniť

Mestá, obce a kraje vo vládnom chaose ukázali, že je čas dokončiť reformy a posilniť ich. Vyhlásil to predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský.

Skonštatoval, že samosprávy ukázali schopnosť a pripravenosť na decentralizáciu. Dotiahnuť podľa neho treba aj zmenu volebného zákona.

„Kým dôvera vlády bezprecedentne padla, vplyv a sila miest, obcí a regiónov, naopak, výrazne vzrástli. Počas pandémie ukázali nielen to, že najlepšie poznajú problémy ľudí, ale dokážu vyriešiť aj nečakané a operatívne úlohy najvyššej náročnosti,“ skonštatoval šéf KDH. Pandémia podľa neho jednoznačne potvrdila, že o posilnení miest, obcí a regiónov kompetenčne i finančne treba okamžite začať vážnu debatu.

V súvislosti so zmenou volebného zákona uviedol, že by sa malo zaviesť osem volebných obvodov pre voľby do Národnej rady (NR) SR. „Ľudia si tak budú môcť zvoliť poslanca zo svojho regiónu. Ten môže na národnej úrovni riešiť problémy, ktoré ich trápia tam, kde žijú a pracujú,“ dodal Majerský. Nepovažuje za správne, že tretinu parlamentu tvoria aktuálne poslanci z Bratislavy.

Majerský upozornil, že pandémia nového koronavírusu nie je jediná, ktorá sužuje Slovensko. Poukázal pritom na korupciu a klientelizmus, „ku ktorým sa pridala epidémia populizmu a neodbornosti“.