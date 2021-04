Hlas navrhuje rodinám jednorazovo vyplatiť 300 eur na dieťa

Strana Hlas-SD navrhuje, aby štát pre negatívne dôsledky pandémie odškodnil rodiny jednorazovým mimoriadnym prídavkom na dieťa v sume 300 eur. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Podľa neho by malo 660-tisíc slovenským rodinám s nezaopatrenými deťmi smerovať zhruba 300 až 330 miliónov eur. Prídavok na dieťa vypláca štát rodičom nezaopatrených detí do 25 rokov ich veku. Takýto legislatívny návrh predložia predstavitelia strany do parlamentu ešte tento týždeň.

Bývalý premiér by uvítal, keby si tento návrh osvojila vláda a predložila ho do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Slovenské rodiny totiž podľa neho pre pandémiu trpia. Pre zatvorené škôlky a školy museli rodičia na seba prevziať vzdelávanie detí a zabezpečiť im technické vybavenie na vzdelávanie z domu. „Mnohé mesiace žijú rodiny zo zníženého príjmu," povedal. Rodičia boli podľa expremiéra z donútenia povinní zostať s deťmi doma na pandemickej OČR.

Ako pre agentúru SITA uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Peter Cmorej, strana SaS je vždy za systémové riešenie, nie za populistické gestá. Všetko podľa neho bude závisieť aj na dohode v koalícii. „Verím, že minister Krajniak príde s ucelenou formou pomoci aj bez toho, aby sme podporovali tento jednorazový návrh," povedal člen parlamentného sociálneho výboru.