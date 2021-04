Vedci píšu Hegerovi: Žiadajú o ospravedlnenie a ochranu pred Matovičom

Žiadajú aj o verejnú ochranu vedcov, „ktorí sa v dôsledku vystupovania ministra financií stali terčom nenávistných, agresívnych a život ohrozujúcich prejavov“.

Pripomínajú, že v dlhom a ťažkom období pandémie spoločnosť závisí od vedy a od slovenskej vedeckej a odbornej komunity. „Prináša potrebné nové poznatky o vakcinácii, liečbe, medicínskej diagnostike, šírení infekcie, sociálnych a ekonomických dopadoch krízy, či prognózach vývoja. Pomáha tak zmierňovať dopady pandémie na zdravie občanov, bolestivé straty blízkych, stratu sociálno-ekonomického zázemia či živobytia, a nemožnosť plnohodnotného vzdelávania,“ pokračuje list.

Moderné technológie pomáhajú vykonávať prácu z domu. „Sú výsledkom práce vedcov, výskumníkov, inžinierov a informačných technikov. Vďaka spoločenským vedcom vieme, ako sa mení záujem našich obyvateľov o očkovanie a ako pandémiu prežívajú naši obyvatelia. Pri liečbe a ochrane zdravia a života sa spoliehame na lekársky a zdravotnícky personál, na medicínske a prírodné vedy. Bez vedy a vedcov by sme nemali k dispozícii očkovacie látky, ktoré sú najúčinnejším nástrojom v boji proti pandémii. Veda nás posúva dopredu, pomáha nám žiť a chrániť zdravie, pomáha nám zvládať sociálne, psychologické a zdravotné dôsledky pandémie,“ upozorňuje iniciatíva Veda pomáha.

„Preto je pre nás absolútne neprijateľné, ak ktorýkoľvek člen vlády nielenže spochybňuje prácu vedcov či vedeckých inštitúcií, ale ich aj bezdôvodne uráža, útočí na nich a osočuje ich. Od začiatku pandémie vedci nad rámec svojich pracovných povinností reagovali na aktuálnu situáciu a nové výzvy, pripravovali podklady pre opatrenia, vyhodnocovali ich efekty a navrhovali riešenia. Slovenskí vedci postupovali vždy profesionálne, zodpovedne, apoliticky, dodržujúc zákony a etické princípy.“

„…Tak, ako je to štandardné vo všetkých moderných, kultivovaných a politicky vyspelých krajinách. Presne v tomto duchu, na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva, pracovali aj kolegovia zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej akadémie vied na vyhodnocovaní kvality neregistrovanej vakcíny,“ pokračuje otvorený list.

Na celom svete je zvykom, že rokovania o zdravotnej stránke pandémie sa vedú doma aj v zahraničí za prítomnosti zástupcov na to kompetentných rezortov. „Rozumieme delikátnosti deľby kompetencií, ale uvítali by sme, keby ste sa svojou autoritou zasadili o všeobecné akceptovanie novej situácie a nového rozdelenia úloh vo vláde. Žiadame vás zároveň, aby ste z pozície predsedu vlády urobili všetko pre to, aby sa dodržiavali pravidlá pri presadzovaní opatrení na zvládnutie pandémie a bola zabezpečená ich kontrola. Žiadny pragmatizmus nemôže ospravedlniť neetické správanie a hrubé porušovanie noriem slušného správania,“ dodáva iniciatíva.