Šajgalík: Maďarské výsledky budú rovnaké

„Naši vedci preukázali, že vedecká práca je založená na faktoch, nepodlieha vonkajším ideologickým ani politickým vplyvom. Moji kolegovia nezistili žiaden negatívny dopad skúmania tejto vakcíny a nerozumiem emócii, akú toto rozhodnutie vyvolalo na ruskej strane," uviedol pre Pravdu Šajgalík.

Nemyslí, že výsledky skúmania laboratórií v Maďarsku sa budú od tých slovenských líšiť. „Tie testy sú úplne rovnaké, preto je veľmi ťažké predpokladať, že keď testujete tú istú látku, tou istou metódou, že výsledky budú iné. Otázkou je, či bude skúmaná tá istá vakcína," myslí si Šajgalík. Podľa neho môže maďarská strana tiež naraziť na problém chýbajúcej dokumentácie. Na to upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Každý proces skúšania má podľa Šajgalíka daný štandardný postup. Ten si vyžaduje dodanie nateraz chýbajúcich dokumentov k ruskej vakcíne. „Ak nebude dodržaný štandardný postup, ani maďarské laboratóriá nemôžu vydať certifikát," mieni šéf akadémie.

„Vedeckí pracovníci na celom svete sú tí, ktorí by mali prinášať pravdivé výsledky na základe objektívnych a vedeckých metód. Nevidím preto dôvod na to, aby sme maďarským laboratóriám neverili, no nemáme žiadne informácie o tom, ako to u nich prebieha," vysvetlil predseda.