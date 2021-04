Stančík (OĽaNO) o páde preferencií: Spory si riešme za zavretými dverami

Prieskum: Obyčajní padajú čoraz viac

V porovnaní s výsledkami prieskumu volebných preferencií vo februári si polepšil Smer, Sme rodina a KDH. Po prvý raz sa v prieskume objavila Aliancia-Szövetség, teda spojenie troch maďarských strán. Všetky ostatné politické subjekty podľa výsledkov stratili.

Jednoznačne vedie Hlas, ktorý by volilo 22,3 percenta. Vo februárovom prieskume to bolo 23 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Na druhé miesto sa dostali liberáli, sulíkovcom by dalo hlas 11,2 percenta voličov. Vo februári to bolo 12,9.

Smer si z 9,2 polepšil na 10,9 percenta v apríli. Predbehol tak aj vládne OĽaNO, ktoré malo vo februári 10,4 a teraz 9,2 percenta.

O vyše dvoch percent – z 5,2 na 7,4 – poskočilo hnutie Sme rodina. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) kleslo zo 6,7 na aprílových 6,2. KDH by sa vo februárovom prieskume nedostalo do Národnej rady, v apríli by získalo 5,7 percenta.

Strany, ktoré by prekročili päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu, uzatvára nový subjekt Aliancia-Szövetség. Tri mimoparlamentné maďarské strany ohlásili spojenie len 23. marca a ich ambíciou je vybudovať silnú a stabilnú stranu.

Koaličná strana Za ľudí v aprílovom prieskume klesla z 5,2 na 4,8 percenta. Ohlasovaná Republika odídencov od extrémistickej ĽS NS by získala o desatinu menej. Samotná ĽS NS 4,3 percenta, pričom vo februári mala 6,6 percenta.

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla, výsledky by riadne zamotali parlamentné mandáty. Hlas by mal 43 poslancov, Smer a SaS po 21, OĽaNO 18, Sme rodina 14, PS 12, KDH 11 a Aliancia-Szövetség 10 poslancov.

Tri zo súčasných koaličných strán by teda mali spolu 53 poslancov. Aby získali väčšinu, potrebovali by získať do partnerstva ďalšie dve strany.

Prieskum, v ktorom 1 001 respondentov odpovedalo na otázku: Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas? Agentúra zbierala údaje v čase od 31. marca do 7. apríla. To už bola koaličná kríza zažehnaná. Prvého apríla prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nový kabinet premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Rekonštrukcia vlády sa nakoniec oklieštila na odchod ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) a vzájomnú výmenu: Heger za z ministra financií stal premiérom, a premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa stal financmajstrom.

(cr)