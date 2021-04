Samosprávy by prihlasovanie na očkovanie zvládli lepšie, mieni Szalay

Prihlasovanie na očkovanie proti novému koronavírusu v réžii samosprávnych krajov by určite fungovalo lepšie. Myslí si to lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáš Szalay.

Ministerstvo zdravotníctva minulý utorok sprecizovalo detaily prihlasovania sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 tak, aby neprichádzalo k jeho zneužívaniu. Ľudia, ktorí spadajú do prvej fázy očkovania, sa tak môžu prihlásiť do tzv. čakárne štandardne, termín však dostanú až po preverení údajov od zamestnávateľa.

Szalay v reakcii na otázku TASR, ako vníma tento krok, uviedol, že ak už nebola vôľa na zrušenie privilegizovanej skupiny „fáza 1“, tak pomôže aj toto riešenie. „Určite to odfiltruje časť ľudí, ktorí chceli podvádzať, a určite to odfiltruje ľudí, ktorých formulár vovádzal do omylu. Vo výsledku už nebudú ľudia z fázy 1 zahlcovať veľkokapacitné očkovacie centrá,“ reagoval.

Na Slovensku sa prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dalo zaočkovať už 870 609 ľudí. Za pondelok pribudlo 8 574 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 298 298 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 9 298 ľudí.