ONLINE: Nemci, zaočkovaní AstraZenecou, dostanú ako druhú inú vakcínu

Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy Bez obmedzení Podujatia Hromadné podujatia Povolené aj státie na 50% kapacity, max 1000 exteriér, max 500 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 50 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hygienické opatrenia Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Hygienické odporúčania Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 50 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Bez obmedzenia Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciac h a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 30 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Hygienické opatrenia Reštaurácie 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice Bez obmedzenia Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office, resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Hygienické opatrenia Fitnes Max. 30 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 50% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Bez obmedzenia Väznice Bez obmedzenia Opatrenia pre okres Platnosť testu - Rúško Povinné v interiéri a na HP aj v exteriéri (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení Vysoké školy prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Podujatia Hromadné podujatia Len sedenie na 50% kapacity, max 500 exteriér, max 250 interiér s výnimkami (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Max. 6 osôb Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Povolený Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 10m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté Reštaurácie 2 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene Hromadné prehliadky do 6 osôb Knižnice Spoločné čítanie z kníh iba na sedenie max do 50% kapacity Firmy/ podniky a organizácie Sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home-office resp. kohortovanie (kohortovanie pracovníkov na pracovisku) Ubytovacie zariadenia Hygienické odporúčania a reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní vyššie Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Šport a rekreácia Profesionálny šport Pravidlá pre športovcov podľa pravidiel a pre divákov podľa HP Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Min. plocha 25m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa HP Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 30% kapacity Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Návštevy s 24 hod negat. testom Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 21 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU bez obmedzení(prezenčne). Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Obmedzená účasť Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Vstup s testom Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 14 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Povinné v interiéri exteriéri okrem extravilánu (výnimka pri podaní umeleckého výkonu, pri audiovizuálnej produkcii alebo pri tlmočení do posunkového jazyka) odporúčané nosenie respirátorov vo verejných vnútorných priestranstvách, verejnej doprave a obchodoch Obmedzenie pohybu - Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU prezenčne. (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) len koncové ročníky SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom, platnosť testu 7 dní, vrátane zákonného zástupcu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj, terasy, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Vstup na terasu s testom Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov v sektore služieb. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test pri vstupe nie starší ako 72 hodín, následne každých 72 hodín Kabínky po jednom, alebo spoločná domácnosť. Fitnes Max. 6 osôb a min. 15 m2/ osobu, vstup s testom Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Od 15. marca je povinnosť nosiť respirátor FFP 2 v priestoroch všetkých interiérov vrátane verejnej dopravy.

Rúško povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami. viac v článku Obmedzenie pohybu Pohyb v prírode s negat. testom podľa platnosti testu aj mimo okresu (mimo čiernych okresov), okrem výnimiek z testovania, základné potreby iba v rámci okresu (pohyb iba na základné potreby a do prírody. Výnimka s neg. testom resp. prekonaným ochorením v ostatných 90 dňoch, očkovanie) Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti (podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná)) Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom Knižnice Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“ Firmy/ podniky a organizácie Odporúčaný home-office. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test pri nástupe do ubytovania a povinné testovanie zamestnancov. Taxi Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Bez divákov/ bez obecenstva (podľa špeciálnych usmernení) Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom Opatrenia pre okres Platnosť testu 7 dní (deti od druhého stupňa) Rúško Od 15. marca je povinnosť nosiť respirátor FFP 2 v priestoroch všetkých interiérov vrátane verejnej dopravy.

Rúško povinné v exteriéri aj v extraviláne s výnimkami. viac v článku Obmedzenie pohybu Zákaz vychádzania s výnimkami podľa špeciálnych usmernení Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu) špeciálne školy a deti, kt.sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne). ( za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu) Prezenčne s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy dištančne Podujatia Hromadné podujatia Zakázané Oslavy / večierky / svadby / kary Zakázané Konzumácia alkoholu na verejnosti Zakázané Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá Iba esenciálne obchody a služby („esenciálne obchody“ definované v Opatrení ÚVZ SR zo dňa 29.3.2020, bod A, body 1–19; pre obchodné centrá bod A, body 1– 10) , Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Reštaurácie Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz) Múzeá, galérie a výstavné siene Zatvorené Knižnice Zatvorené Firmy/ podniky a organizácie Nariadený home-office, všade kde to je možné. Kontrola testov. Ubytovacie zariadenia Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie pre potreby kritickej infraštruktúry, ubytovanie dlhodobého charakteru. Taxi Max 2 klienti, sedenie na zadných sedadlách, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport Zakázané Rekreačný šport Podľa rizikovosti športových aktivít (pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb) Lyžiarske strediská Zakázané Fitnes Zakázané Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) Zakázané Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) Zakázané Nemocnice, ZSS, väznice Návštevy v nemocniciach a v ZSS Zákaz návštev okrem výnimiek (sprievod, návšteva paliatívnych pacientov, umierajúcich na povolenie primárom alebo ošetrujúcim lekárom s negat. testom nie starším ako 24h / prekonaným ochorením (90 dni) / očkovanie) Väznice Návštevy s 24 hod negat. testom

6:00 Ľuďom vo veku pod 60 rokov, ktorí dostali v Nemecku prvú dávku očkovacej látky proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, podajú druhú dávku od inej firmy. V utorok sa na tom dohodol spolkový minister zdravotníctva s regionálnymi ministrami. Informácie v stredu priniesla tlačová agentúra AFP. Nemecko 30. marca oznámilo, že už nebude podávať dvojdávkovú očkovaciu látku od AstraZenecy ľuďom vo veku do 60 rokov – dôvodom boli obavy z možného súvisu medzi vakcínou a zriedkavými prípadmi krvných zrazenín.

Nemecká tlačová agentúra DPA uviedla, že ministri sa v utorok na zasadnutí dohodli, že ľuďom v mladšej vekovej skupine, ktorým pred oznámením z 30. marca podali prvú dávku od AstraZenecy, ponúknu druhú dávku buď od spoločností BioNTech-Pfizer alebo od Moderny. „Riešenie, ktoré sme našli, zaistí dobrý stupeň ochrany,“ povedal pre DPA minister zdravotníctva spolkovej krajiny Bavorsko Klaus Holetschek.

Táto nová politika je v súlade s odporúčaniami zverejnenými minulý týždeň nemeckou komisiou pre vakcíny, ktorá zároveň odporučila, aby sa druhá dávka očkovacej látky podala 12 týždňov po prvej dávke od AstraZenecy. Nemecko patrí k viacerým krajinám, ktoré obmedzili používanie vakcíny od AstraZenecy len na starších ľudí, pretože u malého počtu mladších ľudí zaočkovaných touto vakcínou sa objavili zriedkavé krvné zrazeniny. Európska agentúra pre lieky (EMA) minulý týždeň 7. apríla vyhlásila, že tvorba týchto neobvyklých krvných zrazenín by mala byť uvedená ako „veľmi zriedkavý vedľajší účinok“ vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. EMA však zdôraznila, že celkové výhody vakcíny prevažujú nad rizikami.

Podľa EMA je hlásených 222 prípadov tejto atypickej trombózy spomedzi 34 miliónov dávok od AstraZenecy, ktoré boli do 4. apríla podané v Európskom hospodárskom priestore (EHS, teda v Európskej únii, Nórsku, Lichtenštajnsku) a v Británii. A do 22. marca bolo hlásených 18 úmrtí. Väčšinu prípadov tvorili ženy vo veku do 60 rokov, zrazeniny sa im vytvorili do dvoch týždňov od očkovania. Podľa nemeckého ministerstva zdravotníctva dostalo v posledných týždňoch dávku od AstraZenecy približne 2,2 milióna ľudí vo veku do 60 rokov.

Podobné podozrenie sa týka aj jednodávkovej očkovacej látky od spoločnosti Johnson & Johnson. Zdravotnícke úrady v Spojených štátoch v utorok odporučili, aby sa ňou prestalo očkovať, kým sa nevyšetrí šesť prípadov krvných zrazenín. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že nemôže odporučiť výmenu vakcíny pri druhej dávke, lebo nie je dostatok údajov, nakoľko je takáto ochrana účinná voči ochoreniu COVID-19.