Zmätky s vakcínami pokračujú. Aký Sputnik máme v skladoch?

Priznal to Krajčího nástupca na čele rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Zmluvu na nákup ruskej očkovacej látky má v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Ako sama povedala, berie si čas na jej preštudovanie a potom sa vyjadrí.

Sputnik V rozdeľuje spoločnosť už druhý mesiac. Spustil koaličnú krízu, zmeny vo vláde, Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyhlásil, že nemá zo strany výrobcu dostatok informácií, a teda nemôže vydať stanovisko k používaniu tejto očkovacej látky. Bývalý premiér a aktuálne minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa minulý týždeň stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a mal ich požiadať, aby Sputnik posúdilo maďarské laboratórium. Také, ktoré je v európskej sieti OMCL, tie totiž môžu udeliť certifikát na používanie liečiva.

Szijjártó však pre maďarské médiá priznal, že sú ochotní Slovensku pomôcť s posudzovaním, ale nedostali oficiálnu žiadosť.

Lengvarský však tvrdí, že v najbližších dňoch by Slovensko malo dostať stanovisko certifikovaného laboratória, ktoré buď potvrdí, alebo nepotvrdí bezpečnosť tejto očkovacej látky. Vzápätí však priznal, že chyba sa predsa len stala ešte v marci. Krajčí totiž povolil použitie Sputnika V na Slovensku a to je platné až do 31. augusta. No povolenie sa týka zrejme iného balenia ako nakoniec na Slovensko prišlo.

Lengvarský aj Matovič, ba aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa k nákupu vakcíny, ktorú chce nakoniec ruská strana späť, už nechcú vyjadrovať. Podľa Matoviča sa musí najskôr upokojiť situácia, tvrdí, že naňho smerujú útoky a hnev. Keď to pominie, chce situáciu objasniť. Kedy? Možno tento týždeň.

Slovensko sa však pokúša zohnať vakcíny aj od ďalších výrobcov. Nemecký investigatívny magazín Frontal 21 verejnoprávnej televízie ZDF upozornil, že rôzni podnikavci skúšajú zaplátať diery na trhu s očkovacími látkami. Vo veľkom sa rozmohol obchod s vakcínami, ktoré predajcovia ponúkajú za oveľa vyššiu cenu, ako dohodla Európska únia priamo s ich výrobcami.

Podľa magazínu Frontal 21 má takúto zmluvu rozrobenú aj slovenské ministerstvo zdravotníctva. Lengvarský na otázku Pravdy povedal, že naozaj zaznamenal „rôzne ponuky od rôznych výrobcov, ide najmä o vakcínu konzorcia Pfizer/BioNTech“.

Dodal, že aj takto kúpené vakcíny musia prejsť kontrolou šarží, výroby a celkovej bezpečnosti. Vraj sa zatiaľ takýto nákup nezrealizoval. Cena by mala byť pritom rovnaká ako suma, ktorú vyjednala Európska komisia.

Rezort zdravotníctva však neodpovedal na otázky Pravdy, ktoré sa týkali množstva vakcín, dodávateľov, prípadného zverejnenia zmlúv, kontroly samotných očkovacích látok, rokovaní zo slovenskej strany.

