Gröhling: Od budúceho roka bude školstvo pod jednou strechou

Zjednotenie systému riadenia školstva prinesie podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS) zefektívnenie a zjednodušenie riadenia školstva. Šéf rezortu školstva to uviedol po rokovaní vlády. Ako ďalej vysvetlil, školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z rezortu vnútra a rezortu školstva. Ministri to na dnešnom rokovaní zmenili schválením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zmena by mala do platnosti vstúpiť od 1. januára 2022.