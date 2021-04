Kollár by nemal problém so zverejnením utajenej zmluvy k Sputniku

„Prečo by sme mali niečo schovávať. Čiže keď to druhá strana dovolí, zverejníme to, ja s tým problém nemám. Pokiaľ by sa to nedalo, tak by bolo fajn, aby sme vedeli, kto to podpisoval, kto je za to kompetenčne zodpovedný,“ skonštatoval v stredu pred novinármi Kollár. Dodal, že by sme sa nemali zameriavať len na Sputnik V, ale na všetky vakcíny. Verejnosť by podľa neho mala poznať aj to, kto bol zodpovedný za nákup vakcín od spoločností Pfizer či AstraZeneca.

Zmluvu o dodávkach vakcíny Sputnik V priniesol prezidentke Zuzane Čaputovej na utorkové stretnutie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Mimoparlamentná strana Hlas-SD v stredu vyzvala hlavu štátu, aby vo verejnom záujme zverejnila zmluvu o nákupe vakcíny Sputnik V alebo sa „celou váhou svojej funkcie zasadila o jej urýchlené zverejnenie príslušným rezortom“.