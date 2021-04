Matovič je zrelý na očkovanie. Akú vakcínu si vyberie?

Keď ste zo mňa urobili najväčšieho vyvrheľa Slovenska, nebol by som pre vakcínu najlepšou reklamou, povedal Matovič novinárom.

VIDEO: Igor Matovič o tom, či sa dá zaočkovať a ktorú vakcínu by si vybral.

Expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič má za sebou trojmesačné obdobie, počas ktorého nemal byť očkovaný, pretože prekonal nákazu koronavírusom. Navyše, čakáreň na očkovanie je otvorená pre jeho vekovú kategóriu (v súčasnosti sa môžu do nej prihlásiť štyridsiatnici a expremiér má 47 rokov) a zároveň je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Pre štyridsiatnikov je v súčasnosti vyhradená vakcína AstraZeneca. Ak by bola uvoľnená na očkovanie ruská vakcína Sputnik V, ľudia by si ju mohli vybrať na základe dobrovoľnosti.

Poraďte expremiérovi Matovičovi, akou vakcínou by sa mal nechať zaočkovať európskou - AstraZeneca ruskou - Sputnik V zámorskou - Pfizer, Moderna, J and J žiadnou Zobraziť výsledky ankety Hlasovať ruskou - Sputnik V 56,3% európskou - AstraZeneca 24,0% žiadnou 13,5% zámorskou - Pfizer, Moderna, J and J 6,3%

Hovorí, že pôvodne rozmýšľal nad AstraZenecou, aby ju podporil, ale potom si uvedomil, že „potom ako ste spravili zo mňa trošku všetci tak spoločne najväčšieho vyvrheľa Slovenska“, tak by jej reklamu ani neurobil. Uzavrel to tak, že vezme AstraZenecu, Sputnik či „to, čo príde“.

Otázka zaznela na tlačovej besede vo štvrtok, kde expremiér obhajoval svoje kroky, ktoré urobil pri dovoze ruskej vakcíny Sputnik V.

Čítajte viac Matovič obhajuje svoje kroky pri Sputniku, vinu hádže na šéfku ŠÚKL

Podľa jeho slov sa môže stať, že Sputnikom sa na Slovensku očkovať nakoniec nebude, ak sa nevyrieši spor s ruskou stranou. „Majú šesťdesiat ďalších krajín, kde im v kuse zvonia telefóny, aby im dodali tie dávky, no tak budú dávať tam, keď my si to nevážime,“ povedal minister.

Reálny nie je ani dovoz čínskej vakcíny, ktorá je navyše podľa Matoviča príliš drahá. „Číňania majú viacero vakcín, ktoré vyrábajú. Základná cena 60 dolárov, čo je plus mínus 50 eur, to je trojnásobok Sputnika, dvojnásobok Pfizeru, 1,7-násobok Moderny a nemyslím si, že je to adekvátna cena,“ uviedol.

VIDEO: Expremiér Matovič hodinu a trištvrte bránil svoje kroky pri Sputniku V.