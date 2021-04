Do Imuny prišli maďarské kamióny, chceli odviezť všetky vakcíny Sputnik

VIDEO: Laboratóriá v Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch.

V pondelok zaparkovali pred Imunou kamióny z Maďarska, informovala televízia TA3. Dvaja vodiči súkromnej prepravnej spoločnosti sa domáhali odvozu celej dávky vakcín, čiže 37 paliet. Túto informáciu potvrdil televízii spolumajiteľ farmaceutickej spoločnosti Imuna Pharm Juraj Kamarás.

Vodiči ich chceli odviezť do laboratória v Maďarsku. Kamarás podľa TA3 uviedol, že to odmietol, lebo na takéto niečo firma nedostala oficiálny pokyn. Poslala však v stredu do Maďarska 46 ampuliek vakcíny, určenej na testovanie, na čo pokyn z ministerstva zdravotníctva prišiel.

Televízia uvádza, že kamióny zostávajú v areáli spoločnosti v Šarišských Michaľanoch a zatiaľ nie je známe, ako to bude s vakcínami ďalej.

VIDEO: Testovanie Sputniku V v Imune Šarišské Michaľany. (16. 3. 2021)

Ruská strana žiada od Slovenska, aby vrátilo zakúpené vakcíny Sputnik V. Ako dôvod uviedla, že za ne Slovensko nezaplatilo. Expremiér a minister financií Igor Matovič priznal, že platba ruskej strane za vakcíny odišla 6. apríla. To bol deň, keď prišiel z Ruska list, v ktorom žiadajú o vrátenie vakcín. Napriek tomu, že Slovensko za vakcíny hneď zaplatilo, platba sa vrátila, pretože ju ruská strana odmietla.

VIDEO: Matovič hodinu a trištvrte bránil svoje kroky pri Sputniku V. Uviedol okrem iného, že sme za vakcínu zaplatili až 6. apríla a že zmluvu s ruskou stranou nečítal.