Podľa opozície by mal Heger Matoviča odvolať. V politike by mal skončiť, mieni Nicholsonová

Šéf rezortu financií na nej zopakoval, že stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) poškodilo dobré meno vakcíny Sputnik V vo svete. Riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú zároveň obvinil zo šírenia bludov. Matovič sa okrem toho priznal, že zmluvy k nákupu ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nečítal.

„Igor Matovič nevie riadiť štát, ponižuje jeho diplomatickú službu, nečítal zmluvu, ktorú sám dohodol, nezaplatil za vakcíny ruskej strane a vinníka našiel v Zuzane Baťovej a slovenských médiách. Jeho tlačovka je ďalším dôvodom pre premiéra Eduarda Hegera, aby ministra financií okamžite navrhol odvolať,“ uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Podobný názor zastáva aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR). Tá vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že Matovič by mal odísť nielen z postu ministra financií, ale možno aj z politiky celkovo. Matovič podľa nej poškodzuje dobré meno Slovenska, dehonestuje novinárov a preukázateľne klame. „Ukazuje prstom na Ivana Korčoka (nom. SaS) a Martina Klusa (SaS) a nazýva ich idiotmi, pritom užitočným idiotom Putinovej vlády je on sám. Dnes je to Igor Matovič, ktorý preukázateľne klame tak, že by sa za to nemuseli hanbiť ani Fico a Kaliňák. Matovič musí odísť z vlády, najlepšie z politiky. Len nájsť toho, kto ho k tomu prinúti. Premiér Heger, ani koaliční partneri to asi nebudú, že?,“ napísala Ďuriš Nicholsonová.

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál vyzval ministra financií, aby svojím konaním ďalej neznižoval dôveru ľudí vo vládu a v nezávislé inštitúcie na Slovensku. Rovnako by mal podľa neho prestať s útokmi na novinárov, vedcov a oponentov a so spôsobom komunikácie, ktorý vyvoláva vášne a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach.

Truban: Máme právo vidieť zmluvu

Podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že Matovič sa pred voľbami tváril, že „transparentné nakladanie s verejnými peniazmi a zverejňovanie zmlúv je pre neho principiálnou vecou“. Preto by podľa Trubana mal zverejniť zmluvy o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. „Máme právo poznať jasné fakty a vidieť dokumenty. Zmluva musí byť zverejnená. Ani tri hodiny tlačovkového zahmlievania a obviňovania na tom nič nemenia,“ dodal Truban.

Na tlačovú konferenciu reagovala aj predsedníčka poslaneckého klubu strany Za ľudí Jana Žitňanská. Tá sa dnes so Zuzanou Baťovou stretla a poďakovala jej aj zamestnancom ŠÚKL za vykonanú prácu. „Nie je v poriadku útočiť na ženu takýmto spôsobom, nie je v poriadku vťahovať ju do politiky, nie je v poriadku spochybňovať cez jej osobu celú inštitúciu a jej nezávislosť a už vonkoncom nie je v poriadku traumatizovať spoločnosť hľadaním domnelého vinníka,“ povedala Žitňanská. Dodala, že Matovič by nemal takýmto spôsobom eskalovať napätie len preto. že si nezávislá inštitúcia a žena na jej čele dovolí mať nezávislý názor, tak ako jej to káže zákon.

