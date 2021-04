Bittó Cigániková Matoviča nešetrila. Hovorila o konaní, nehodnom človeka

VIDEO: Bittó Cigániková o konaní Matoviča: Nie je hodné psychicky zdravého človeka.

V SaS chcú dať premiérovi Eduardovi Hegerovi čas a šancu „upratať si“ vzťah a nové pozície s Matovičom a Bittó Cigániková tvrdí, že Heger sa o to úprimne snaží.

„Aj to, že to komunikujeme takto jasne a verejne, musím povedať úprimne, mám vopred odkomunikované s pánom premiérom, vedel o tom, že budem v tomto smere absolútne úprimná… nijakým spôsobom na mňa netlačil alebo neútočil, jednoducho to chápe,“ povedala Bittó Cigániková.

Na otázku, ako bude hlasovať SaS v prípade odvolávania ministra financií Matoviča v parlamente, keďže opozícia (hlas) má dostatok hlasov na zvolanie takejto schôdze, uviedla:

„Počkáme si, ako sa to vyvinie, potom sa určite dohodneme s partnermi na klube a budeme jednať spolu. Bola by som rada, keby sme si nejakým spôsobom upratali v rámci vlády, aby sme najprv dali šancu Edovi Hegerovi nejakým spôsobom reagovať na vzniknutú situáciu.“

VIDEO: Igor Matovič už dlhší čas hovorí o mediálnom lynčovaní svojej osoby. (13. 4. 2021)