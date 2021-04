Zmluvu k Sputniku by mali povinne zverejniť, uviedla Kolíková a Baťovú označila za „bielu vranu“

Zmluva o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. "Nenašli sme žiadne dôvody na to, aby sa daná zmluva nepovažovala za takú, ktorá by mala byť povinne zverejnenou. Na tomto stanovisku trvám," uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).