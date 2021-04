Očkovacie autobusy vyrazia do dedín už o pár dní

Očkovací autobus by mal chodiť za seniormi aj do tých najmenších dediniek.

Očkovací autobus by mal chodiť za seniormi aj do tých najmenších dediniek.

Čísla zaočkovaných chce Banskobystrický samosprávny kraj zvýšiť tak, že vakcinačné tímy pôjdu priamo za ľuďmi. Prvýkrát k nim vycestujú 26. apríla, pričom imobilných navštívia priamo v ich domácnostiach. Celé to má hradiť ministerstvo zdravotníctva.

Banskobystrická župa už pred dvomi týždňami prízvukovala, že jej záleží na tom, aby sa Slovensko zlepšilo v zaočkovanosti kritických skupín obyvateľstva. Podpredseda kraja Ondrej Lunter vo štvrtok zopakoval, že čo sa týka vekovej kategórie nad 70 rokov, máme v rámci Európy najhoršie štatistiky.

„Blíži sa to k päťdesiatim percentám, čo je podľa posledných údajov piate najslabšie číslo v rámci celej Európskej únie. Vyzvali sme preto nového ministra zdravotníctva, aby na túto tému začal s nami rokovať a túto kompetenciu preniesol zo štátu na vyššie územné celky,“ povedal vicežupan s tým, že v spolupráci so samosprávami chcú začať očkovať ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Rokovania s rezortom zdravotníctva podľa neho významne pokročili. Ministerstvo vraj jednotlivé kraje poverí koordináciou týchto aktivít, tak ako to urobilo vo februári, keď sa na ne obrátilo aj so zriaďovaním veľkokapacitných očkovacích centier.

„Sme pripravení na to, že keď budeme mať dostatok vakcín, do dvoch mesiacov vieme zaočkovať obyvateľov celého Slovenska,“ tvrdí Lunter. Pripomenul, že významne sa tak zlepší aj zaočkovanosť ľudí nad 70 rokov. „Rezort zdravotníctva uviedol, že tieto aktivity bude plne finančne hradiť. Zároveň ubezpečil, že dodá vakcínu, ktorou môžeme očkovať túto vekovú kategóriu,“ vysvetlil.

Na základe týchto informácií má župa pripravenú jasnú stratégiu – dve mobilné očkovacie jednotky vyšle priamo do terénu už 26. apríla. Na úvod sa vyberú do okresov Banská Štiavnica, ktorý nemá veľkokapacitné vakcinačné centrum, a Revúca, najmä do jeho južnej časti. Tá je od Banskej Bystrice najvzdialenejšia. Chcú tak vyslať signál, že myslia na každého jedného obyvateľa v kraji. Zároveň budú testovať, ktorý z prístupov je efektívnejší.

„Prvý je, že s mobilnou jednotkou navštívime v spolupráci so starostami každú jednu dedinku. Požiadame ich, aby nám poskytli priestory v kultúrnych domoch či pohostinstvách. Dôležité je, aby to bolo pod strechou, kde si môžeme rozložiť paravány a celé zariadenie. Jednoducho ponúknuť ľuďom komfort,“ objasnil Lunter.

Vzápätí spomenul druhý model. „Vytypujeme strediskové obce a opäť spoločne so starostami zabezpečíme, aby tam na očkovanie mohli prísť aj obyvatelia zo spádových oblastí,“ povedal. Potom vyhodnotia, ktorý spôsob je efektívnejší. „Z pohľadu vynaloženia nákladov aj dosiahnutia cieľa, vďaka ktorému sa nám podarí zaočkovať čo najviac ľudí vo veku nad 60 rokov. Následne to budeme plošne aplikovať na územie celého kraja,“ poznamenal.

V polovici mája plánujú mať už šesť takýchto mobilných jednotiek, o mesiac nato desať. „Tak aby sme do začiatku letných prázdnin mohli konštatovať, že sme na úrovni 70 percent zaočkovali všetkých nad 60 rokov,“ podotkol Lunter. Ozrejmil, že povinnosťou župy bude zabezpečiť autobus či karavan, tiež zdravotného poskytovateľa na samotný výkon – teda očkovanie, ale aj komunikáciu a vedenie evidencie. Od starostov očakávajú okrem priestorov súčinnosť v podobe kampane – informovania a mobilizácie ľudí cez obecný rozhlas.

„Požiadame aj predstaviteľov cirkvi, aby cez svoje fary informovali ľudí v daných obciach o tom, že takýto autobus tam príde a pozvali ich na očkovanie. Zároveň im vysvetlia, že ide o príležitosť, ako sa konečne môžeme prestať báť,“ vraví. Okrem toho každá domácnosť dostane do svojej schránky leták, kde nebudú chýbať informácie o všetkých rizikách aj pozitívach očkovania.

„Vieme, že benefity mnohonásobne prevyšujú negatíva,“ povedal Lunter. Vzápätí adresoval ministerstvu zdravotníctva žiadosť o presné dáta stavu zaočkovanosti, aby mohli chodiť primárne tam, kde je najväčší problém. Doplnil, že túto stratégiu predstavia aj ostatným krajom a tie budú tiež poverené touto kompetenciou. <Pe> FOTO (Eva Štenclová) Očkovací autobus vycestuje do terénu posledný aprílový týždeň. Ondrej Lunter predstavil projekt mobilných vakcinačných jednotiek.