Sulík: Konanie Matoviča môže riešiť len premiér, má v tom podporu SaS

Konanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) môže riešiť len predseda vlády Eduard Heger (OĽANO), ktorý môže rátať s podporu SaS. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík. Podľa expremiéra a lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho je jediným riešením odvolanie Matoviča z funkcie. Sulík zároveň avizoval, že od ďalšieho pondelka 26. apríla by sa mohli otvoriť terasy.

VIDEO: Bittó Cigániková o konaní Matoviča: Nie je hodné psychicky zdravého človeka.

Cesta Matoviča do Budapešti za účelom rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V je podľa Sulíka dehonestáciou slovenského diplomatického zboru. To, že Matovič nevzal do Budapešti diplomata, je hanba pre krajinu a nemalo sa to stať. Dodal, že Matovič je problémom premiéra, keďže je jeho nadriadený. Je presvedčený, že Heger bude konať, no nechcel povedať, ako by mal Heger Matoviča „riešiť“.

Pellegrini vidí jediné riešenie v odvolaní Matoviča z funkcie ministra financií. Ak sa tak nestane, Hlas-SD bude iniciovať schôdzu s návrhom na jeho odvolanie. Sulík zároveň súhlasí, že by bolo lepšie, keby sa Matovič venoval svojej agende a nie „dokola“ Sputniku. Vidí v tom však „jasnú“ snahu dotiahnuť do konca to, čo začal robiť. Verí, že Matovič sa bude venovať odškodňovaciemu zákonu.

Podľa Sulíka je Heger autonómnym predsedom vlády, treba mu dať čas sa „zapracovať“. To, či by mal byť Matovič súčasťou kabinetu, je podľa Sulíka vecou OĽANO. „Keby mne niekto išiel rozprávať do toho, koho bude SaS nominovať, bol by som zásadne proti,“ povedal.

Čítajte viac Matovič kráča v Mečiarových stopách. Heger by nemal zatvárať oči

Šéf SaS si myslí, že treba urobiť všetko pre to, aby sa dalo ruskou vakcínou Sputnik V na Slovensku očkovať. Očakáva, že nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) rozhodne najlepšie, ako sa bude dať. Ak Slovensko niekoľko týždňov vôbec nezaplatilo za vakcíny, je podľa Pellegriniho pochopiteľné, ak si ruská firma nárokuje ich vrátenie. V krajine vidí „honbu“ za tým, kto zlegalizuje Sputnik V.

Záver Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), že vakcíny v 40 krajinách spája len názov, vníma Sulík skôr ako politické vyjadrenie, ktoré možno nemuselo byť. „Ale snáď pre jednu vetu nebudeme z toho robiť štátnu aféru,“ skonštatoval. ŠÚKL podľa Sulíkových informácií postupoval tak, ako mal. Zmluva o dodávkach vakcíny Sputnik V by sa mala podľa neho odtajniť. „Ak by došlo k nejakému hlasovaniu na vláde alebo v Národnej rade (NR) SR, či už ministri, alebo poslanci za SaS budú hlasovať za zverejnenie aj zmluvy, aj celej príslušnej korešpondencie,“ povedal.

Ministri nominovaní SaS na zasadnutí vlády nehlasovali za uznesenie o uvoľňovaní opatrení, pretože v ňom ostala povinnosť testovania. Sulík zároveň navrhoval, aby bol zákaz vychádzania až od 21.00 h, no podľa svojich slov nenašiel podporu. Pellegrini dodal, že opatrenia by sa mali oznamovať vo väčšom predstihu.

SaS nie je proti návrhu Hlasu-SD, aby sa každej rodine vyplatilo jednorazovo 300 eur na každé nezaopatrené dieťa. Nechce to však robiť plošne, ale cielene, čo Pellegrini skritizoval.