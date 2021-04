NÁZOR: S Matovičom prišiel ťažký rok(enrol). Príde s Hegerom hip-hop?

Ak by bol Igor Matovič rocková hviezda a rozmlátil na koncerte gitaru, zapálil pódium a dal si po hube s bubeníkom, mnohí by ho milovali. Keď niečo v podobnom duchu robí ako (ex)predseda vlády, nemôže očakávať ovácie. Nie je za čo.

Príbehy majú svoje prológy a epilógy. Pripravili sme pre vás TOP 10 (+1) videí TV Pravda špeciál, ktoré mapujú Matovičov (takmer) rok v premiérskom kresle plus to, čo mu predchádzalo. Od spanilej jazdy do francúzskeho mesta Cannes k vile, ktorú pre Slovensko nalepením papiera na bránu zrekvíroval od Jána Počiatka až po koniec jeho vlády, štrnástej v novodobých slovenských dejinách.

Pre Matoviča je kľúčová jednota jeho poslaneckého klubu. Kým má dostatok poslancov, ktorí budú stáť za jeho nápadmi, nemôže ho nikto ignorovať.

Igor Matovič chcel mať vládu, ktorá sa zapíše do dejín Slovenska ako najlepšia vláda v histórii. Počas roka ju doviedol do stavu, keď ašpiruje nie na prvú priečku takéhoto rebríčka, ale na poslednú. V čase krízy, aká tu už dlho nebola, potrebujú ľudia vládu, o ktorú sa môžu oprieť. Pri ktorej ľudia majú aspoň akú-takú dôveru, že vie, čo robí. To sa však dalo ťažko s premiérom, ktorého kroky pripomínali skôr prácu politického anarchistu než prvého muža štátu.

Nič viac nedokumentuje premiérsku anarchiu, do ktorej sme sa dostali, ako situácia s dovozom vakcíny Sputnik V z Ruska a následne sporom so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Môžete to myslieť dobre, ale musíte to aj urobiť dobre. Poza chrbát koaličných partnerov, s neznalosťou zmluvy, s nezaplateným účtom za tovar to jednoducho dobre urobiť nemôžete. Keď Matovič cez Facebook adresoval štipľavú poznámku jednej z predstaviteliek Európskej liekovej agentúry, šéfka slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová cítila potrebu sa jej ospravedlniť cez oficiálny kanál ústavu. Vo fungujúcom systéme je nemysliteľné, aby štátny úradník takýmto spôsobom „vygumoval“ premiéra – nasvedčuje to tomu, že niečo nie je v poriadku. Že sa to v štáte rozsypalo. A v tomto prípade nič nebolo v poriadku, navyše keď spor prerástol do osobnej roviny. Je to obraz fungovania Matoviča. Či skôr nefungovania.

Po prvom roku vlády je slovo chaos to, čo najlepšie vystihuje vládnutie Igora Matoviča, skonštatoval Richard Sulík tesne pred pádom vlády, keď žiadal Matovičov odchod. Zabudol pripomenúť, že aj on bol v centre tohto diania. Ak pomenoval, že problémom je osoba či osobnosť Igora Matoviča, čo si sľubuje od pokračovania novej vlády so starými figúrkami? Najťažšiu úlohu má pred sebou Eduard Heger. Bude sa musieť vyrovnať s nápadmi svojho nevyspytateľného straníckeho šéfa a urobiť z nich niečo, čo nehrozí povalením ďalšej vlády. Doteraz bol lojálnym Matovičovým súputnikom a bude musieť mať svätú trpezlivosť, aby ním zostal.

Pre Matoviča je však kľúčová jednota jeho poslaneckého klubu. Kým má dostatok poslancov, ktorí budú stáť za jeho nápadmi, nemôže ho nikto ignorovať. To si určite uvedomuje nielen on, aj Sulík a Remišová. Matovič je taký silný, ako je silný jeho poslanecký klub. Keby sa mu rozpadol, bol by prvý, kto by stál v rade na predčasné voľby. Pretože Matovič je v tomto momente ešte stále značka, ktorá zabezpečuje permanentku do poslaneckej lóže.

Jedným z kľúčových bodov, ktoré hnutiu OĽaNO pomohli vysoko vyhrať voľby, boli aj politické turistické cesty – jedna do Cannes k vile, ktorá podľa Matoviča mala patriť bývalému smeráckemu ministrovi financií Jánovi Počiatkovi, druhá na Cyprus k schránkam schránkových firiem spoločnosti Penta.

1.

Chcete byť premiérom? Tesne pred voľbami, keď prieskumy verejnej mienky už naznačovali, že OĽaNO môže dosiahnuť výsledok, ktorý hnutiu umožní získať pozíciu premiéra, Matovič pripustil, že je to aj jeho ambíciou. Prvýrát to uviedol v rozhovore s dcérou Klárkou, na druhý to potvrdil v rozhovore s Pravdou: „Každý predseda politickej strany, ak to myslí úprimne so Slovenskom, ak myslí úprimne svoj program, svoje reči v politike ako chce Slovensku pomôcť, ako chce ho zlepšiť, každý má tú ambíciu byť premiérom,“ uviedol Matovič.

2.

Oslovili sme spiaceho draka. Igor Matovič po zverejnení predbežných výsledkov parlamentných volieb 2020. Hovorí o tom, že sa hnutie v kampani obracalo najmä na nevoličov. „Chceli sme osloviť tohoto spiaceho draka, tie dva milióny ľudí, ktorí stratili vieru v politiku a chceli sme im dať úprimnú ponuku, aby prišli voliť a prišli zabojovať o Slovensko“.

3.

Silné spojenectvo. Ak sa Igor Matovič mohol v koalícii o niekoho oprieť, tak to bol a je Boris Kollár. Aj výsledky volieb ukázali, že práve táto dvojica bude základom koalície. Takáto bola začiatkom marca 2020 predstava o spoločnom vládnutí. „Chceme urobiť hrubú čiaru medzi politikou a odbornosťou… Zároveň treba po 12 rokoch čistiek Smeru je tam halda ľudí na ministerstvách a úradoch, kde to treba prečistiť, kde tých ľudí treba poslať nanovo na nejaký konkurz a keď obstoja, nech tam zostanú,“ povedal okrem iného Matovič.

4.

Najlepšia vláda Slovenska. Igor Matovič chcel mať koalíciu s ústavnou väčšinu, preto okrem Sme rodina oslovil aj stranu Za ľudí, aj SaS. „Chcem, aby sme si to vyrozprávali navzájom a zodpovedne sa dohodli, aby na každom rezorte bol človek, za ktorého sa nikto nebude hanbiť – je to taká výkladná skriňa, celá vláda. Keď sľubujem pred voľbami, že túžim po tom, aby tu bola najlepšia vláda v histórii Slovenska, aj po voľbách to hovorím v diskusných reláciách, tak teraz to nemôžeme pokaziť,“ povedal Matovič.

5.

Víťazné véčko. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu v sobotu 21. marca 2020. Takto vznikala prvá spoločná snímka. O mesiac neskôr sa fotografia Igora Matoviča na Úrade vlády dostala medzi snímky predošlých slovenských premiérov.

6.

Povahy sa nemenia. Prekvapujúco pokojne prebehlo odovzdanie úradu medzi predošlým premiérom Petrom Pellegrinim a novým predsedom vlády Igorom Matovičom. Inšpirovalo to novinára položiť otázku, ako dlho vydrží takéto prímerie medzi koalíciou a opozíciou. „Myslím si, že prvý, kto začne, bude on. Jednoducho – povahy sa nemenia,“ povedal Pellegrini.

7.

Sen o zničení vírusu. Nová vláda rovnými nohami vhupla do koronavírusovej pandémie. Jedným z prvých nápadov Igora Matoviča, ako zničiť vírus, bolo totálne viactýždňové vypnutie štátu, ktoré nazval blackout. „Jedna vec je dohoda spoločnosti, že si povieme – je to legitímne, poďme tou cestou, druhá vec je, aby to každý dodržiaval, čiže výnimočný stav. Vypnúť Slovensko, všetci dodržiavať, vojenská disciplína, vojenské zásobovanie…“ povedal Matovič 1. apríla 2020.

8.

Rozpory so Sulíkom. „Spoločnosť“ však nemala veľké pochopenie pre Matovičove plány. Keď pred Veľkou nocou ohlásila vláda nepopulárne obmedzenia, vrátane zákazu cestovania medzi okresmi, z Bratislavy utekalo všetko, čo malo nohy, teda skôr kolesá. Polícia kontrolu prechodu medzi okresmi potom zobrala tak dôsledne, že na ich hraniciach sa vytvárali veľké kolóny. Šéf strany SaS Richard Sulík adresoval Igorovi Matovič zopár štipľavých poznámok, že to takto nemôže ísť (čo bol jeden z prvých väčších stretov medzi Sulíkom a Matovičom, ktorých neskôr bolo neúrekom). Matovič označil konanie polície kontrolovať každé auto za sabotáž a že kontroly takto neboli myslené a vtedajší policajný prezident Milan Lučanský mu odkázal, že sa neriadi vyhláseniam na tlačových besedách, ale tým, čo má na papieri od ministra.

9.

One time, next time aj figa borová. Niektoré vystúpenia Igora Matoviča boli kontroverzné, či už v zahraničí alebo doma. Prvé video je z Bruselu, zo 16. októbra 2020, druhé zverejnil na sociálnej sieti 4. decembra 2020.

10.

No daj! Ako sa zrodil nápad na celoštátne testovanie a prečo si Igor Matovič vybral práve armádu na to, aby postavil do radu na testovanie celé Slovensko? Boj s pandémiou plošným testovaním, ktoré presadil Matovič, je jedným z najdiskutova­nejších opatrení jeho vlády a jedným zo zdrojov sporov s Richardom Sulíkom. Pripomeňme si ho aspoň týmto videom z druhej polovice októbra 2020, v ktorom Matovič spomína, ako raz večer zavolal ministrovi obrany a spolustraníkovi Jaroslavovi Naďovi, a povedal mu, že „na tento telefonát, keď budeš starý, budeš spomínať buď s úsmevom, alebo so slzami“. Naď odpovedal: „No daj!“ a zrodil sa projekt celoplošného testovania.

11.

Koaličná kríza. Napätie v koalícii, ešte zvýraznené spormi medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, sa neustále zvyšovalo, až sa stalo neúnosným. Vyústilo to do série demisií ministrov SaS a Za ľudí a zdanlivo sa situácia upokojilo až dohodou, že Igor Matovič nebude premiérom. Pripomeňme si časy vrcholiacej krízy videom, v ktorom Sulík charakterizoval vládu s premiérom Matovičom takto: „Po prvom roku vlády je slovo chaos to, čo najlepšie vystihuje vládnutie Igora Matoviča…“

Demisia. „Bol to síce len jeden rok, ale cítim sa, ako by ich bolo desať. Bol to najťažší rok pre Slovensko od druhej svetovej vojny a prežil som ho v jedných topánkach, ale aj s jedným svedomím a s jediným cieľom, chrániť životy a zdravie ľudí. Ďakujem Bohu, ďakujem Pavlínke, ďakujem Rebeke, ďakujem Klárke, ďakujem mame. Ďakujem všetkým vám a prosím o odpustenie všetkých chýb, ktorá som za ten rok spravil. Nebojte sa, dobre bude a Edovi (Hegerovi) určite môžete veriť,“ rozlúčil sa Igor Matovič s premiérskym postom.