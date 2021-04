Dušan Kováčik píše spoza mreží o väzbe: Kontrolovali ma každú pol hodinu

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa ozval z väzby. Polícia ho zadržala vlani koncom októbra a obvinila zo spolupráce so zločineckou skupinou, z prijímania úplatku a zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a z korupcie.

Kováčika do väzby poslal 25. októbra Špecializovaný trestný súd. Uviedol pritom kolúzny a preventívny dôvod – teda aby nemohol vo svojej trestnej činnosti pokračovať a ovplyvňovať svedkov.

Už niekoľko mesiacov sa diskutuje o väzobnom stíhaní, jeho podmienkach. Do diskusie zasiahol aj Kováčik, ktorého text napísaný práve vo väzbe zverejnil portál pravnelisty.sk.

„Väzba je fakultatívnym zaisťovacím inštitútom, ktorý nie je a nikdy nesmie byť považovaný za trest. Väzba predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov do ľudských práv,“ píše Kováčik. Vysvetľuje, že sa využíva v počiatočných štádiách vyšetrovania. Pričom až po vznesení obvinenia a následnom vzatí do väzby sa otvára priestor na dokazovanie. A to buď potvrdí vznesené obvinenie alebo vyvráti.

„Pripomínam, že existencia potreby zásahu do osobnej slobody v podobe väzobného stíhania musí byť neustále skúmaná a to tak z hľadiska priebehu dokazovania ako aj z hľadiska existencie, resp. trvania okolnosti odôvodňujúcich konkrétny väzobný dôvod,“ pokračuje bývalý šéf špeciálnej prokuratúry.

Ďalej Kováčik dodáva, že „prvok zákonnosti a primeranosti väzby musí byť okrem rozhodovania o väzbe prítomný i pri samotnom výkone väzby“. „Je neprípustné, aby v kontexte zásady prezumpcie neviny boli obmedzenia vo výkone väzby striktnejšie ako vo výkone trestu odňatia slobody. Opätovne totiž pripomínam, že väzba je zaisťovací inštitút ,ultima ratio'aplikovaný na osobách, o ktorých vine, resp. nevine sa má ešte len v budúcnosti rozhodnuť,“ píše Kováčik.

Nedostatočný kontakt so svetom

A ďalej sa venuje vlastným skúsenostiam z väzby. Za najproblematic­kejšie považuje nedostatočný kontakt s okolitým svetom. „Žiadosť o telefonovanie mojim obhajcom som v ústave na výkon väzby podal na príslušnom tlačive ústavu krátko po mojom vzatí do väzby na konci októbra 2020,“ opisuje. Vyšetrovateľ údaje overil 19. novembra 2020, tlačivo Kováčikovi doručili koncom novembra. Takže s obhajcami mohol telefonova približne po mesiaci od vzatia do väzby.

Koncom minulého novembra podal aj žiadosť o možnosť telefonovať manželke. „V mesiaci december 2020 môj obhajca urgoval orgány činné v trestnom konaní v súvislosti s rozhodnutím o žiadosti o telefonovanie manželke. Dňa 28. januára 2021 som v ústave na výkon väzby požadoval urgenciu mojej žiadosti,“ spresňuje Kováčik.

Pracovníci ústavu mu v ten deň znova dali tlačivo so žiadosťou, aby ich vyplnil. „Následne mi v ten istý deň v podvečerných hodinách oznámili pracovníci ústavu, že moja žiadosť o telefonovanie bola schválená a teda, že môžem manželke telefonovať. Až na konci januára 2021 mi bolo teda orgánmi činnými v trestnom konaní udelený súhlas telefonovať manželke,“ Kováčik vyratúva, že to bolo takmer tri mesiace od vzatia do väzby.

Väzba nespĺňa európske kritériá

Podobnú skúsenosť má Kováčik aj so žiadosťami o videonávštevy. V ústavoch na výkon väzby a výkonu trestu sú totiž už niekoľko mesiacov pre koronavírus zakázané osobné návštevy. Kováčik objasňuje, že teraz sa môže takto s rodinou stretnúť raz do mesiaca na dvadsať minút.

Európsky výbor pre zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania pritom odporúčal už v roku 2000 a 2005, aby sa návštevy pre väzňov vo výkone väzby zvýšili, napríklad na 30 minút každý týždeň. A pred troma rokmi vyslovene Slovensku odporúčal, aby všetci väzni mali nárok na minimálne jeden telefonický hovor primeranej dĺžky týždenne a mohli prijímať návštevu každý týždeň.

Podľa Kováčika „podmienky väzby na Slovensku v kontexte kontaktu s okolitým svetom aj naďalej nespĺňajú európske kritériá“.

Problematická bola aj komunikácia s rodinou listovou formou. Listy, ktoré Kováčik píše a prijíma, prechádzajú kontrolou orgánmi činnými v trestnom konaní. „V prvých mesiacoch výkonu väzby trvalo doručenie listu rodine približne štyri týždne. Následne ďalšie približne štyri týždne trvalo, kým som obdržal odpoveď od rodiny na môj list,“ zdôrazňuje Kováčik. Dodáva, že „k zrýchleniu listovej komunikácie, schvaľovaniu videonávštev a k schváleniu žiadosti o telefonovanie manžlke došlo paradoxne až po úmrtí generála Milana Lučanského,“ konštatuje bývalý špeciálny prokurátor.

Aj Kováčika kontrolovali v cele približne raz za hodinu – počas dňa i noci. „Kontrola prebiehala formou nazretia cez priezor na dverách, pričom v noci boli tieto kontroly sprevádzané rozsvietením svetla,“ popisuje s tým, že v určitých dňoch sa intenzita kontrol zvýšila v polhodinových intervaloch.

„Zažil som pritom odbobie piatich dní a nocí, kedy nepretržite dochádzalo k pravidelnej kontrole každú pol hodinu a v noci samozrejme aj rozsvietením svetla,“ prizvukuje Kováčik s tým že podľa neho išlo nielen o značný a neprimeraný zásah do priebehu výkonu väzby, ale aj o výrazný spánkový deficit, ktorý „má v konečnom dôsledku negatívny vplyv na fyzické zdravie ako i na psychiku obvineného“.

Cynické poučenie, hovorí Kováčik

Navyše, Kováčika predvolal Národný bezpečnostný úrad „za účelom absolvovania psychofyziolo­gického overenia pravdovravnosti“.

„V uvedenom predvolaní som bol vyzvaný, aby som sa dostavil do sídla úradu v Bratislave (i napriek všeobecne známej informácii, že sa nachádzam vo väzbe), pričom súčasťou predvolania bolo poučenie, z ktorého okrem iného vyplynulo, že na úkon sa mám dostaviť odpočinutý, vyspatý, nakoľko vyšetrenie môže trvať až štyri hodiny, pričom môj zdravotný stav musí byť v norme,“ pokračuje Kováčik s tým, že toto poučenie po kolúznej väzbe a pravidelných, aj nočných, kontrolách, pôsobí „priam cynicky“.

„Dovoľujem si pripomenúť, že zákonnom a primeranosť väzby je súčasťou kritérií právneho štátu stanovených Benátskou komisiou, v zmysle ktorých ‚Neprimeraná vyšetrovacia väzba môže byť považovaná za vyslovenie predčasného úsudku o vine obvineného‘,“ uzatvára Kováčik.