Štyridsiatnik Naď sa vyhol AstraZenece, nechal sa zaočkovat vakcínou pre seniorov

Naď to potvrdil v relácii Na telo televízie Markíza. Na otázku moderátora, či by sa dal očkovať AstraZenecou, odpovedal, že už to nie je možné. „Už som dostal prvú dávku od Pfizeru,“ uviedol. Ako dávno, znela ďalšia otázka. „Asi pred tromi týždňami, potom čo mi klesli protilátky po chorobe už pod úroveň, tak ako člen vlády som sa pripojil ku kolegom,“ dodal Naď.

Naď koncom minulého roka ochorel na COVID-19, pričom uviedol, že mal ťažší priebeh. Pozitivitu mu ukázalo až PCR testovanie. V momente, keď už mal príznaky, antigénový test mu vyšiel negatívne. Ministra trápili vysoké horúčky, bolesti svalov a hlavy. Neskôr priznal, že mal aj covidový zápal pľúc.

Pfizer je pre seniorov

V súčasnosti sa vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNtech a Moderna podávajú seniorom nad 60 rokov. Pre mladších záujemcov, keďže čakáreň na očkovanie je otvorená už aj pre vekovú skupinu 40+, je je určená vakcína od spoločnosti AstraZeneca. Potvrdzuje to aj prihlasovací formulár na oficiálnej stránke korona.gov.sk.

Ak nemôže byť človek zo zdravotných dôvodov zaočkovaný AstraZenecou, nemôže sa v súčasnosti prihlásiť na očkovanie. Vek je kritériom, ktorý mu automaticky pridelí vakcínu.

Šéf lekárskych odborov a lekár v nitrianskej nemocnici Peter Visolajský pred časom pre Pravdu povedal, že každá vakcína, ktorú nedostanú seniori, je zbytočne minutá.

Slovensko má prisľúbené ďalšie dodávky vakcín od spoločností Pfizer/BioNtech a Moderna. Napriek tomu je však zaočkovanosť seniorov veľmi nízka. Patria pritom k skupinám pacientov, ktorí najčastejšie podliehajú ochoreniu COVID-19.

VIDEO: Aj Igor Matovič, ktorý mal COVID-19 je už zrelý na očkovanie. Čím sa dá zaočkovať, akú vakcínu si vyberie?

Očkovanie mladších v čase, keď nie je dostatok vakcín pre starších a aj ohrozenejších ľudí, je predmetom kritiky časti verejnosti. Prvá vlna pobúrenia prišla hneď po očkovaní mladých poslancov ako bol podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (30). Ten sa bránil tým, že chcel byť príkladom pre ostatných, aby sa dali očkovať. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (31), ktorú zaočkovali aj s manželom, zase tvrdila, že nevedela o tom, že niekoho predbieha a ponuku nechať sa zaočkovať dostala náhodou.

Kritike čelil aj predseda parlamentu Boris Kollár (55), ktorý dostal vakcínu Pfizer, nie AstraZenecu v čase, keď bola určená pre ľudí, ktorý dosiahli vek 56 rokov. Učiteľov vo veku 55 rokov v tom čase očkovali AstraZenecou.

Kollár tvrdil, že vakcínu si nevyberal a dostal to, čo dostal. Dodal tiež, že by sa bez problémov dal očkovať aj Sputnikom, ak by bol k dispozícii.