Naď tvrdí, že v Maďarsku sa už testuje vakcína Sputnik

Poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický uviedol, že Smer-SD podporuje očkovanie Sputnikom V. Tému Sputnika V však Matovič podľa neho využil politicky vo svoj prospech.

„Pokiaľ vieme, už necelý týždeň prebiehajú samotné testy. Dostali Sputnik zo Šarišských Michalian, kde je uskladnený, a robia na tom. Očakávame do dvoch týždňov výsledky testov,“ povedal Naď s tým, že odišli len vzorky. Ak laboratórium v Maďarsku vakcínu odobrí, bude sa ňou podľa Naďa dať očkovať.

Matovič vakcínu Sputnik V dohadoval podľa Naďa len politicky. „Poznám milión zmlúv, ktoré sa uzatvárajú, a predseda vlády ich nečíta,“ doplnil. Matovič ešte vo funkcii premiéra podľa neho nepotreboval čítať zmluvu, keďže ju dohadoval minister zdravotníctva. Kamenický si myslí, že ak by to Matovič myslel vážne, už by sa Sputnikom očkovalo.

Kamenický chce, aby sa zverejnila zmluva aj list ruskej strany. Naď súhlasí so zverejnením zmluvy hneď, ako to bude možné. Minister potvrdil, že vakcíny Sputnik V boli zaplatené neskôr. „Ak sme naozaj pochybili, treba sa pýtať ministerstva zdravotníctva,“ vysvetlil.

Kamenický sa zatiaľ očkovať nedá, urobil by tak len vtedy, ak by to potreboval napríklad pri cestovaní do zahraničia. Naď sa už nechal zaočkovať prvou dávkou vakcíny od Pfizeru.

Naď reagoval aj na prieskum dôveryhodnosti politikov, v ktorom vyšiel premiér Eduard Heger (OĽANO) ako tretí najdôveryhodnejší, pričom Matovičovi dôvera výrazne klesla. Na otázku, či by v OĽANO neuvažovali o výmene na poste predsedu, povedal, že v OĽANO sa nepozerajú na prieskumy popularity. Zopakoval, že premiér je prvý medzi rovnými a je koordinátorom. Kamenický reagoval, že prezidentka Zuzana Čaputová mala šancu nevymenovať Matoviča za ministra financií. Vláda je podľa neho nekompetentná a je dôležité ísť do referenda o predčasných voľbách.

Minister obrany zároveň skritizoval poslanca Györgya Gyimesiho (OĽANO) za jeho komunikáciu voči predstaviteľom rezortu diplomacie. Považuje ju za neadekvátnu a poslanec by sa mal podľa neho ospravedlniť.