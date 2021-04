Zmluva na nákup Sputnika V môže von. Zverejnia ju?

Zmluva na nákup očkovacej látky Sputnik V môže byť zverejnená. Myslí si to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ale ministerstvo zdravotníctva, ktoré vedie Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), už niekoľko dní odpovedá: "Je to predmet analýz, v nadväznosti na závery budeme informovať.“

"Je to zmluva, ktorá patrí medzi zmluvy, ktoré majú byť povinne zverejňované, rovnako je to zmluva, ktorá v zmysle infozákona má byť sprístupnená na základe infožiadosti,“ komentovala oficiálnu správu ministerstva spravodlivosti Kolíková.

Vláda poverila posúdením zmluvy na nákup očkovacej látky rezort spravodlivosti a teda ministerku Kolíkovú, ale aj vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).

Kolíková dodala, že svoje stanovisko už odkomunikovala aj kolegom na vláde. O stanovisku teda hovorila už aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), vicepremiérom Holým a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO). "Na základe pokynu pána premiéra som ho konzultovala aj s pánom podpredsedom Holým, s ktorým máme k tomu zhodu, a rovnako som ho konzultovala aj s pánom ministrom zdravotníctva, ktorý je o ňom upovedomený,“ uviedla Kolíková.

Podľa nej je veľmi dôležité, že sa táto debata zrealizovala a Kolíková verí, že v najbližších dňoch bude zmluva zverejnená.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová však už niekoľko dní opakuje, že zmluva je predmetom analýz a rezort bude informovať podľa ich záverov. "Ostatné čiastkové informácie vzhľadom na aktuálne zmluvné podmienky komentovať v tejto chvíli nemôžeme,“ povedala cez víkend.

Naď v televízii Markíza povedal, že zmluva by mala byť zverejnená hneď, ako to bude možné. Možno už tento týždeň príde vyjadrenie z ruskej strany k možnému zverejneniu zmluvy.

O dva týždne očkujeme?

Prvá dodávka vakcín Sputnik V prišla na Slovensko 1. marca. Spôsobila roztržku vo vládnej koalícii, dôsledkom bola rekonštrukcia kabinetu. Premiérom sa stal Heger, dovtedajší predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa stal vicepremiérom a ministrom financií. Do vlády sa už nevrátil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), vystriedal ho Lengvarský.

Neskôr Matovič už ako minister financií vyhlásil, že ruská strana žiada o vrátenie 200-tisíc dávok vakcín, dôvodom malo byť stanovisko Štátneho úradu pre kontrolu liečiv a posudzovanie vakcíny v Biomedicínskom centre SAV. Centrum totiž nepatrí do európskej siete oficiálnych laboratórií OMCL, ktoré posudzujú liečivá.

Biomedicínske centrum SAV posúdilo pritom štrnásť parametrov vakcíny, a v piatok oficiálne oznámilo, že očkovacia látka vyhovela.

Matovič požiadal o pomoc pri posúdení aj Maďarsko. Premiér Heger ho totiž poveril, aby "v Budapešti s maďarskými partnermi prerokoval možnosť posúdenia vakcíny Sputnik tak, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti o transparentnosti, odbornosti testovania vakcíny“. Predseda vlády toto poverenie oznámil iba oficiálnou správou. Dodal však, že "na Slovensku sa budú povoľovať iba tie vakcíny, ktoré prejdú štandardným procesom schvaľovania v certifikovanom laboratóriu, prípadne budú mať povolenie Európskej liekovej agentúry“.

Minister Lengvarský v piatok spresnil, že do Maďarska odišlo 46 ampuliek očkovacej látky. Naď v nedeľu spresnil, že "už necelý týždeň prebiehajú samotné testy“. "Dostali Sputnik zo Šarišských Michalian, kde je uskladnený, a robia na tom. Do dvoch týždňov očakávame výsledky testov,“ vyhlásil Naď. Podľa neho by sa mohlo Sputnikom V začať očkovať o dva týždne, ak výsledky skúšok v maďarskom laboratóriu dopadnú dobre.

Lengvarský už viackrát avizoval, že o Sputniku V rozhodne tento týždeň.

Zaplatili sme neskoro?

Spolu so zmluvou by sa mal zverejniť aj list, ktorý prišiel z Ruska 6. apríla a ktorý mal byť príčinou Matovičovej cesty do Moskvy. Tvrdí, že ruská strana sa nahnevala, že si "Sputnik V Slovensko neváži“ a rozčarovať ju mala veta zo stanoviska Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Ten totiž tvrdí, že "nemá dôkazy, že vakcína na Slovensku je rovnaká ako vakcína v Lancete“. Odkazuje tak na článok v renomovanom časopise o tejto očkovacej látke.

Matovič ústavu vyčíta, že hodnotenie Sputnika V spolitizoval, keď skonštatoval, že očkovaciu látku používanú v 40 krajinách spája iba názov. Štátny ústav mu však oponuje, že v Maďarsku sa používa vakcína s inými podmienkami skladovania, do Európskej liekovej agentúry bola podaná dokumentácia na vakcínu s odlišnými vlastnosťami. "Sputnik V tvoria dve odlišné dávky, teda technicky, regulačne aj zložením ide o dve vakcíny s dvoma rôznymi adenovírusmi,“ upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Dodáva, že výrobca musí dokázať na základe vykonaných štúdií, že vakcíny sú rovnocenné a poskytujú rovnakú bezpečnosť a účinnosť.

Až neskôr sa vynoril možno ďalší dôvod, prečo ruská strana žiada vrátiť dodané vakcíny. Slovensko zaplatilo za tento tovar neskoro, takmer dva milióny eur malo poslať až v deň, keď prišiel list z Ruskej federácie.

Matovič aj Naď tvrdia, že by to malo vysvetliť ministerstvo zdravotníctva. To sa však odvoláva opäť na analyzovanie zmluvy.

Minulý týždeň však práve Naď vyhlásil, že Slovensko dostalo výzvu, aby si prevzalo ďalšiu dodávku vakcín. Matovič však tvrdí, že zmluvu na nákup nečítal. Pripravovať ju malo opäť ministerstvo zdravotníctva, no v čase, keď ho viedol ešte Marek Krajčí (OĽaNO).