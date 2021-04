Dobré srdce opäť hľadá tvár hrdinov

Ako uviedla autorka a koordinátorka projektu Anna Ghannamová, aj pandémia ukázala, že nielen v zdravotníctve, ale aj v sociálnych službách máme hrdinov tejto doby a je načase ukázať verejnosti nielen ich profesionálny príklad, ale aj ich tvár.

„Chceme zviditeľniť a morálne oceniť prácu jednotlivých pracovníkov v sociálnych službách, zvýšiť ich prestíž a spoločenské uznanie týchto náročných profesií, ale ich aj pozitívne motivovať a podporiť ich profesionálny rast. Samozrejme, aj zlepšiť kvalitu sociálnych služieb cez zvyšovanie kvality zamestnancov,“ uviedla podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb docentka Božena Bušová, ktorá bude vyberať najlepšieho poskytovateľa sociálnych služieb. „V sociálnych službách máme veľa obetavých poskytovateľov, ktorí najmä počas súčasnej pandémie trávili aj týždne v zariadeniach, aby ochránili tých najzraniteľnejších. Chceme ich nájsť,“ povedala.

Anketa má deväť kategórií. Štyri z nich sa týkajú pracovníkov v sociálnych službách: opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, ďalší odborný pracovník v sociálnych službách, ale aj manažér. Okrem nich sa môžu o cenu uchádzať ďalší. Ocenený môže byť napríklad aj dobrovoľník, ale aj samotný poskytovateľ sociálnych služieb, a to bez ohľadu na to, či je verejný, alebo neverejný.

Aj v tomto ročníku asociácia zaradila medzi oceňované kategórie aj kategóriu novinár o sociálnych službách či filantrop, lebo bez darcov a tých, čo dary zbierajú, by sociálne služby na Slovensku neprežili. Deviatou kategóriou je Dobré srdce za výnimočný počin pre sociálne služby. A prečo je cena určená aj pre novinárov? „Sociálne služby sú ťažká a zložitá téma a nebyť novinárov, ktorí sa jej napriek tomu dlhodobo a poctivo venujú, tak by sa v médiách v súvislosti so sociálnymi službami hovorilo iba o zlých ojedinelých príkladoch a nik by nevedel o príkladoch dobrej praxe,“ zdôraznila význam práce novinárov Ghannamová.

„Práca novinárov je veľmi zaujímavá a dôležitá. Média zohrávajú v spoločnosti kľúčovú úlohu, posúvajú veci dopredu a mňa osobne veľmi teší, že oblasť sociálnych služieb má v médiách čoraz viac priestoru. Teším sa, že mi pripadla úloha porotcu práve v tejto kategórii,“ konštatovala šéfka odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja Marica Šiková, ktorá má na starosti výber z nominácií v kategórii novinár.

Zamestnávatelia, kolegovia, ale aj prijímatelia služieb či ich príbuzní, alebo široká verejnosť, ktorá pozná príkladu hodného pracovníka sociálnych služieb, ho môže do ankety prihlásiť do konca mája 2021 do polnoci, a to cez elektronickú prihlášku na www.dobre-srdce.sk, alebo aj poštou na adresu Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Fedákova 5, 841 02 Bratislava s heslom na obálke: DOBRÉ SRDCE. Medzi hlavných mediálnych partnerov podujatia patrí aj denník Pravda. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom galavečere 21. septembra v starej tržnici v Bratislave a záznam z tohto večera odvysiela RTVS na dvojke začiatkom októbra.