Kotleba vzal exmanželke v Egypte syna a plánuje ho odviezť na Slovensko

Ako informovala Denník N Kotlebová, jej exmanžel prišiel na návštevu syna po pol roku začiatkom apríla. Bol s ním v hoteli, no následne jej už syna nevrátil. Objasnila, že šéf strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nebol so synom pol roka, a preto mu pri stretnutí nerobila žiadne problémy. Dieťa však podľa nej odniesol mimo akýchkoľvek dohôd a od syna, s ktorým sa jej náhodou podarilo spojiť, sa dozvedela, že Kotleba s ním plánuje odletieť na Slovensko. Denník N vysvetlil, že ak Kotleba so synom odletí, matka bude musieť podať na Slovensku trestné oznámenie, a zrejme až potom jej dieťa môžu vrátiť príslušné orgány.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podľa Denníka N prípad komentovať nechce. „Vzhľadom na ochranu osobných údajov nemôžeme k tomuto prípadu poskytovať žiadne informácie,“ vysvetlil hovorca ministerstva Juraj Tomaga.

Kotlebová uviedla, že slovenský zastupiteľský úrad v Egypte so vzniknutou situáciou nevie nič urobiť. „Odlietajú dnes v noci, už som urobila všetko a nikto ich nevie zastaviť,“ povedala. Zároveň podotkla, že celý prípad sa ani nedá nazvať únosom, keďže právne ide o neoprávnené zobratie dieťaťa matke. Doplnila, že komunikáciu s egyptskými úradmi komplikuje skutočnosť, že má rozsudok v slovenčine či egyptské zákony. Momentálne vec rieši s právnikom.