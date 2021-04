Matovič klesá, Kotleba ešte viac

Ak by sa voľby do parlamentu konali v apríli, s prehľadom by vyhrala strana Hlas Petra Pellegriniho. Druhí sulíkovci by mali o desať percent menej. Extrémisti by sa do parlamentu nedoškriabali.

Hlas by získal 23,9 percenta z respondentov, ktorí v prieskume agentúry AKO deklarovali, že sú rozhodnutí ísť voliť. Pred mesiacom ich bolo 24,9 percenta.

Stabilné druhé miesto v rebríčku politických preferencií si drží SaS Richarda Sulíka. Hlas by im dalo 13,8 percenta, v marci ich bolo o pol percenta viac.

Hnutie Igora Matoviča OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA od marca kleslo o tri percentá – z 13,1 na 10 percent.

Smer zasa o pol percenta stúpol z marcových 8,7 na 9,2 percenta v apríli. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko by získalo 8,3 percenta, minulý mesiac to bolo 8 percent.

A šesticu strán a hnutí, ktoré by sa dostali do Národnej rady, uzatvára hnutie Sme rodina. Kollárovci od marcových 5,9 poskočili na 7,4 percenta.

Hlas by teda získal 49 poslaneckých kresiel, SaS 29, OĽaNO 21, Smer 19, progresívci 17 a Sme rodina 15 mandátov.

Súčasná vládna koalícia by teda mala k dispozícii 65 poslancov. Ak by do koalície vzali aj Progresívne Slovensko, ktoré však Matovič často kritizuje, počet kresiel by stúpol na 82. Ak by sa Hlas spojil so Smerom, disponovali by 68 poslancami. Ak by sa k nim pridalo hnutie Sme rodina, počet by sa vyšplhal na 83 hlasov.

Okolo päťpercentnej hranice, ktorá znamená vstup do parlamentu sa motá aj KDH, Za ľudí a nové zoskupenie Aliancia-Szövetség, ktoré spája SMK, Most-H9d a Spolupatričnosť. Tieto tri subjekty sa hýbu od 4,2 do 4,5 percenta a podľa intervalu spoľahlivosti b mohli prekročiť päť percent. Hlboko v poli mimoparlamentných strán je ĽS NS a Republika, nový subjekt odídencov od Mariana Kotlebu. Ten klesol z marcových 4,3 na aprílových 2,9 percenta. Naopak, Republika sa z troch desatín percenta vyšplhala na 3,1 percenta.

Strana Spolu v utorok ohlásila parlamentnú posilu – do jej radov vstúpil Miroslav Kollár, ktorý odišiel z vládnej strany Za ľudí. Zatiaľ však Spolu neprekročilo ani len jedno celé percento voličských preferencií.

Agentúra AKO robila prieskum od 12. do 17. apríla, teda v čase, keď sa už nová vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) stabilizovala. No krátko po Matovičových pracovných cestách do Moskvy a Budapešti, keď riešil problémy okolo očkovacej látky Sputnik V.

V prieskume tisíc respondentov odpovedalo aj na otázku, či by išli voliť. Jasné nie povedalo 20,4 percenta opýtaných, 3,9 percenta nechcelo odpovedať a 17,9 percenta recipientov nevedelo povedať, koho by išli voliť.