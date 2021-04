Fico sľubuje pikantné údaje o rodinnej firme Kolíkovej. Ministerka: Stojím mu v ceste

Konateľka firmy, ktorej spoločníčkou je aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), bola v januári 2020 odsúdená za spreneveru. Na tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer Robert Fico.

Ako uviedol, Zdena Ivanková, konateľka firmy MK REAL, s.r.o., bola odsúdená Okresným súdom Bratislava III na 18 mesiacov podmienečne za spreneveru 15 780 eur. Podľa Fica ide o rodinnú firmu Kolíkovcov, ktorej konateľom je aj brat ministerky spravodlivosti. Ministerka Kolíková povedala, že Ivanková je jej nevlastná sestra.

Fico uviedol, že spoločnosť sa zaoberá predovšetkým správou bytových domov. Zdena Ivanková bola odsúdená za to, že v rokoch 2016 až 2017 z účtu firmy neoprávnene vyberala peniaze pre vlastnú potrebu. Tie pritom patrili vlastníkom bytových domov v Moste pri Bratislave (okres Senec).

Podľa Fica je táto informácia len začiatok, ktorá sa týka tisícov eur, nesklôr chce informovať o miliónoch, ktoré cez túto rodinnú firmu pretiekli.

Kolíková: Ficovi stojím v ceste

„Asi nie je náhoda, že sa mne aj mojej rodine Robert Fico takto venuje práve v čase, keď je predmetom verejnej diskusie kolúzna väzba a súčasne keď na tejto parlamentnej schôdzi má byť prerokovaný návrh zákona o obetiach trestných činov, ku ktorému bol v hrubom rozpore s legislatívnym procesom navrhnutý smerácky poslanecký návrh na skrátenie kolúznej väzby v rozsahu, ktorý považujem za neprijateľný pre účely trestného konania. S ohľadom na závery včerajšej koaličnej rady verím tomu, že takýto návrh v parlamente neprejde, a tak sa javí, že asi stojím Ficovi a jeho partii absolútne v ceste, aby dostali svojich ľudí von z väzby. Chcem preto jasne povedať, že Robertovi Ficovi neustúpim. Zvlášť vo veciach týkajúcich sa právneho štátu," uviedla ministerka.

Podiel je z dedičstva

"Čo sa týka spomínanej firmy, podiel v nej na mňa prešiel z titulu dedenia, keď zomrel môj otec ako vlastník podielov. To sa týka ako mňa, tak aj môjho brata a mojej mamy. Moja nevlastná sestra ostala naďalej konateľkou. Je pre mňa novou informáciou, že spáchala trestný čin, čo mi je úprimne ľúto. S ohľadom na to je zrejmé, že už nemôže byť ďalej konateľkou. Z uvedeného vyplýva, že za dané konanie nie som osobne zodpovedná a úprimne nerozumiem, čo mi tým chcel poslanec Fico odkázať. Súčasne sa vôbec neobávam žiadnych ďalších pokračovaní smerom k mojej osobe. Ak by ďalšie pokračovanie malo viesť k podnikateľským úspechom môjho brata, považujem to za trápne. Aj touto cestou si dovoľujem požiadať poslanca Fica, aby jeho budúce útoky, nech sú akejkoľvek intenzity a hrubosti, smeroval výlučne k mojej osobe a nie k blízkym príbuzným, čo považujem za úbohé,“ napísala ministerka spravodlivosti vo svojom stanovisku.

***

VIDEO: Na tlačovej besede padla aj otázka k Ficovmu bytu, ktorý má prenajatý. V čom býva Robert Fico? V trojizbovom alebo päťizbovom? V menšom či väčšom? Otázka redaktora: Prečo nám váš prenajímateľ bytu povedal že bývate v trojizbovom byte, keď je to podľa projektovej dokumentácie päťizbový? Fico: Pán redaktor, do 3 viem rátať… Ja vám to dneska zmeriam…