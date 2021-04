Kmec (Hlas) v Ide o pravdu: Heger je len neinformovaný hovorca Matoviča

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Petra Kmeca v relácii Ide o pravdu.

Zasahovanie do suverenity a bezpečnosti štátu je neakceptovateľné. „Zatiaľ Slovensko reaguje adekvátne a dostatočne,“ povedal v relácii Ide o pravdu poslanec Peter Kmec (nezaradený), člen strany Hlas, v súvislosti s podozrením útoku ruských agentov na český muničný sklad v roku 2014.

„SIS aj vojenské spravodajstvo musia informovať poslancov o tom, čo vedeli a aké informácie dostali z Česka,“ upresnil poslanec postup opozície, ktorá bude žiadať informácie na pôde parlamentných výborov.

Podľa Kmeca by mali spravodajské služby dať odpoveď na otázku, či podozriví ruskí agenti boli niekedy na území Slovenska. „SIS je v kritickej situácii, lebo nemá vedenie a má naštrbenú dôveru zahraničných partnerov,“ upozornil Kmec.

Ako bývalý veľvyslanec Slovenska vo Washingtone intenzívne vníma úvahy o návšteve amerického prezidenta Joa Bidena na Slovensku. Cestu Bidena spája so summitom NATO a konferenciou Globsec, ktoré sú plánované na začiatok leta. „Ak by prišiel do Európy s témou žien v politike, ktorá mu je blízka, Slovensko bude dobrým kandidátom,“ dodal bývalý diplomat.

V relácii Ide o pravdu odpovedal poslanec Peter Kmec na otázku, či strana Hlas trvá na predčasných voľbách aj po nástupe novej vlády Eduarda Hegera. „Nie je to nová vláda, všetci okrem ministra zdravotníctva sa vrátili, a pritom dehonestovali inštitút podania demisie,“ reagoval.

Vládu označil za 2. vládu Igora Matoviča, pričom Eduarda Hegera nevníma ako nového premiéra. „Je len neinformovaný hovorca Matoviča,“ uzavrel Peter Kmec v relácii Ide o pravdu.