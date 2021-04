Minister Doležal v Ide o pravdu: Niektorí krachujú preto, lebo klamali štát

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Andreja Doležala v relácii Ide o pravdu.

Podniky pôsobiace v cestovnom ruchu môžu od stredy žiadať peniaze v rámci druhej etapy schémy pomoci. Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) o pomoc za jeden deň požiadalo viac ako 1 000 subjektov v objeme 12 miliónov eur.

V relácii Ide o pravdu minister odmietol kritiku, že pomoc prišla neskoro, a preto sú mnohé prevádzky už zatvorené alebo vyhlásili bankrot. „Niektoré firmy klamali štát a doplatili na to,“ skonštatoval v tejto súvislosti Doležal.

Pripomenul, že pomoc sa vypláca na základe deklarovanej finančnej situácie podniku v roku 2019. „Ak nepriznali to, čo mali, tak ich to dobehlo. Nehovorím, že všetci,“ pričom minister narážal na tzv. šedú ekonomiku. Zmeniť v tejto súvislosti správanie sa niektorých podnikateľov v cestovnom ruchu môže aj zmena výšky dane z pridanej hodnoty (DPH) pre tento sektor.

Minister Doležal v relácii zdôraznil, že diskusia o výške DPH je legitímna, ale odmietol povedať, či sa má súčasný strop 20 percent znížiť na 5 či 10.

„Nemôžem byť bezohľadný voči kolegom vo vláde, štátna kasa nie je bez dna. Ale zníženie by ma potešilo,“ upresnil. V relácii Ide o pravdu sa dozviete názor ministra Andreja Doležala na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), a aj to, či vstúpi do hnutia Sme rodina.