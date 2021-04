Hlas vyzbieral do piatka 285-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda

Mimoparlamentná strana Hlas vyzbierala do piatka 285-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Informoval o tom predseda strany a expremiér Peter Pellegrini. Petičný výbor by ich mohol odovzdať prezidentke SR Zuzane Čaputovej začiatkom mája. Vzhľadom na výsledok zberu podpisov by podľa neho mohlo byť referendum úspešné. Do budúcna by v prípade predčasných volieb chcel akúsi vládu zmierenia. Z prípadnej spolupráce vylúčil nateraz len ĽSNS.