Kollár: Dôvodom na urýchlenie riešenia situácie v SIS je i kauza Vrbětice

Situáciu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá v tejto chvíli nemá dvoch z troch členov najužšieho vedenia, by bolo vhodné urýchlene riešiť aj v kontexte diania v Českej republike a kauzy Vrbětice. Uviedol to predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Dodal, že jeho hnutie už vybralo meno kandidáta na predsedu SIS priamo zvnútra tejto inštitúcie a prerokovalo ho s premiérom Eduardom Hegerom aj lídrom najsilnejšej vládnej strany Igorom Matovičom (obaja OĽaNO). Nepovedal, či ide o námestníka SIS Michala Aláča.

Dôveru voči exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, aktuálne obvinenému v korupčnej kauze, hnutie Sme rodina nestratilo. „Mrzí ma, že dodnes nebol zbavený mlčanlivosti, a teda sa nemôže reálne brániť, lebo by porušil zákon,“ povedal Kollár.

Čítajte viac OĽANO nebude žiadať pozíciu šéfa SIS. Naď: Niektoré demisie sú teatrálne

Snaha hnutia zmeniť legislatívnu úpravu kolúznej väzby podľa Kollára nesúvisí so Pčolinského kauzou. „My sme s týmto prišli už na jeseň minulého roka a veľmi aktívne som sa do toho začal zapájať po smrti generála Lučanského,“ pripomenul Kollár.

Dodal, že podmienky kolúznej väzby sú na Slovensku veľmi tvrdé a trvať môže teoreticky aj niekoľko rokov, čo krajine vyčíta aj Európska únia. „V Rakúsku je kolúzna väzba maximálne dva mesiace, v Českej republike tri mesiace, v Nemecku je päť alebo šesť mesiacov,“ naznačil Kollár.

Väzba, ktorej cieľom je zabrániť ovplyvňovaniu svedkov, sa podľa Kollára v Rakúsku alebo Nemecku nariaďuje len v prípade, že k takémuto ovplyvňovaniu už preukázateľne došlo. Na Slovensku stačí podozrenie, že by k ovplyvňovaniu prísť mohlo, s čím hnutie Sme rodina nesúhlasí.

Zmenu zákona predložilo Sme rodina, svoj návrh má aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). „Budeme rokovať. Pevne verím, že s pani ministerkou nájdeme spoločnú cestu a potom náš návrh stiahneme,“ vyhlásil Kollár.

Hnutie pripravuje aj ďalšie opatrenia, napríklad exekučnú amnestiu. „A do leta chceme pripraviť legislatívu, aby sme mohli spustiť výstavbu štátnych nájomných bytov. Aj tá najdlhšia cesta sa začína prvým krokom a my sme ho urobili,“ dodáva.

Kollár pripomenul aj nedávnu vládnu krízu. Ak by sa podľa jeho slov „takýto cirkus“ zopakoval, Sme rodina by z vlády odišla. „Vyčerpal som všetky svoje nervy a ak sa to v budúcnosti zopakuje, postavím sa pred ľudí a poviem, že končím a som za predčasné voľby,“ zdôraznil Kollár.