Cesta pre mladších ako získať vakcínu. Priveďte rodičov, zaočkujeme aj vás

Kto privedie na očkovanie otca, mamu, dedka či babku, dostane vakcínu tiež. Automaticky, bez ohľadu na vek, zdravotný stav či povolanie. Stačí mať viac ako 18 rokov a priviesť na očkovanie seniora vo veku 70 a viac rokov. Počas letných prázdnin by teda mohli mať aj starkí a vnúčatá, aj rodičia a ich dospelé deti v tele vakcíny dve.

Motivačnú akciu majú spustiť na budúci týždeň. Na očkovanie sa každý deň dostávajú mladší a mladší, lenže medzi obyvateľmi nad 70 rokov je tých zaočkovaných len čosi vyše polovice. A to je problém. Patria medzi najzraniteľnejších.

VIDEO: Legálna cesta k vakcíne pre mladších – presvedč seniora, zaočkujeme ťa.

Seniori sú tí, ktorých koronavírus najviac ohrozuje. Priebeh ochorenia COVID-19 býva práve v tejto vekovej skupine najťažší a často sa končí fatálne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) priznáva, že dosiaľ sa očkovacia kampaň sústreďovala najmä do virtuálneho prostredia, na internet, do počítačov a mobilov. Lenže to seniorov neoslovuje. Presunúť ju chce preto do ambulancií lekárov, na poštu – k dôchodku budú dostávať informačné letáky o vakcinácii.

Presviedčať o výhodách zaočkovania už nebudú politici či celebrity. Stále nerozhodnutých seniorov majú osloviť ich najbližší. Daj zaočkovať rodičov, dedka či babku, aby si prišiel na rad aj ty. Staršie ročníky dostávajú vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo Moderna, ktoré sa preočkovávajú po mesiaci. Mladší ľudia dostávajú vakcínu AstraZeneca, tou sa po druhý raz očkuje po 10 týždňoch. Pri všetkých vakcínach platí, že človek získa najväčšiu ochranu pred vírusom dva týždne od druhej dávky. Mladí ľudia tak získajú motiváciu, ako by mohli byť chránení ešte počas leta. Ak by sa postupovalo podľa očkovacej stratégie, táto skupina ľudí by bola chránená až v druhej polovici jesene.

„Navrhli sme vyhlášku, podľa ktorej osoby staršie ako 18 rokov, ktoré budú sprevádzať osobu staršiu ako 70 rokov, budú tiež zaočkované," vysvetľuje Lengvarský. Rezort si od toho sľubuje, že mladí ľudia budú presviedčať starších, aby sa spolu išli dať zaočkovať. Vyhláška by mala nadobudnúť platnosť už v priebehu budúceho týždňa.

V praxi by to mohlo teda fungovať tak, že aj 20– či 30-ročný človek, pre ktorého ešte nie je očkovanie sprístupnené cez Čakáreň, by sa takto mohol legálne dať zaočkovať.

Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová ešte nevedela spresniť, akou vakcínou bude zaočkovaný sprievod seniora.

„Budeme to musieť logisticky vyriešiť. Tieto očkovacie látky majú rozdielne skladovacie podmienky a tomu budeme musieť prispôsobiť vyhlášku," tvrdí Eliášová. No je možné, že aj mladší ľudia dostanú Pfizer/BioNTech, pretože do konca júna by mali prísť dva milióny dávok práve tejto látky.

Do 26. júna by mal byť pripravený Covid pas, teda doklad o zaočkovaní, ktorý otvára hranice. Slovenský rezort zdravotníctva je však presvedčený, že tento pas bude zohľadňovať aj potvrdenie o negatívnom teste či prekonanie choroby.

Očkovanie otvoria pre všetkých

Čakáreň, teda registračný systém, do ktorého sa prihlasujú záujemcovia o očkovanie podľa veku, by sa mala v krátkom čase otvoriť pre všetkých nad 18 rokov.

Dnes sa môžu registrovať štyridsiatnici. Minister Lengvarský sa však obáva, že ak by sa mohli do Čakárne prihlásiť všetci dospelí, ktorí majú záujem o vakcináciu, systém sa jednoducho zrúti. Upozorňuje, že nebol projektovaný práve na takúto akciu. „Musím byť definitívne presvedčený, že to bude fungovať. Nesmú tam byť žiadne výpadky ani chyby, ktoré by ľuďom komplikovali život," ozrejmil minister. Otvorenie Čakárne pre všetkých žiadajú vyše mesiaca samosprávne kraje, ktoré prevádzkujú veľkokapacitné očkovacie centrá.

Zmenu chce minister predstaviť spolu aj s možnosťou výberu vakcíny. „Budem sa to snažiť spraviť tak, aby bol aj reálny výber vakcíny, aj otvorenie Čakárne pre všetkých v jednom čase," hovorí Lengvarský o novinke.

Zaočkovanosť sa do leta zdvojnásobí

Dnes je na Slovensku 22-percentná zaočkovanosť. Pre vytvorenie kolektívnej imunity je potrebná 60-percentná miera zaočkovanosti. Inými slovami, je potrebné zaočkovať ešte 2,3 milióna obyvateľov.

K dnešnému dňu dostalo prvú dávku 996-tisíc ľudí a očakáva sa, že miliónty pacient bude na Slovensku zaočkovaný ešte tento víkend. Druhú dávku vakcíny dostalo 396 109 obyvateľov Slovenska. Lengvarský verí, že do konca júna by sa mohla zaočkovanosť zdvojnásobiť.

Pomôcť môže aj vakcína Johnson & Johnson, pri ktorej stačí iba jedna dávka. Touto látkou plánuje rezort zdravotníctva očkovať napríklad aj bezdomovcov. Samosprávy si podľa Lengvarského majú vytypovať vhodné komunity a rezort zdravotníctva im poskytne vakcíny. „Keď vytypované komunity budú na očkovanie pripravené, tak im vakcínu poskytneme a budú môcť očkovať," povedal minister a nevylúčil, že by sa to mohlo spustiť už na budúci týždeň a do očkovania sa po novom zapoja aj ambulantní lekári.

„V budúcom týždni bude prebiehať pilotný projekt pre vybraných 50 alebo 100 ambulancií, kde im dodáme vakcíny a budú očkovať," povedal minister.