Ruská strana dobre vie, kde prestrelila

Vzťahy Slovenska s Ruskom to ale podľa nich zásadne nezhorší, pretože napriek siláckym vyjadreniam ich predstaviteľov si Rusi dobre uvedomujú, čo tu ich agenti s diplomatickým krytím skutočne robili.

O vyhostení trojice ruských diplomatov informoval vo štvrtkovom vyhlásení predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Slovensko tak zareagovalo na sobotné vyhlásenie českého premiéra Andreja Babiša, ktorý obvinil ruské tajné služby z účasti na explózii v muničných skladoch v obci Vrbětice z roku 2014 a oznámil vyhostenie 18 ruských diplomatov.

Aj keď sa Slovensko pre vyhostenie rozhodlo zo solidarity s najbližším partnerom, Heger zdôraznil, že tomu predchádzalo dôkladné vyhodnotenie informácií našich spravodajských služieb. „Vyhostením troch členov ruskej diplomatickej misie zo Slovenska sme jednak podporili nášho najbližšieho suseda, partnera a spojenca, a zároveň sme sa dôrazne ohradili voči takej činnosti cudzích spravodajských služieb na území našich krajín, ktorá ohrozuje naše bezpečnostné záujmy,“ potvrdila premiérove slová aj prezidentka Zuzana Čaputová.

VIDEO: Ministri o vyhostení ruských diplomatov: Nie sú to prázdne gestá.

„Je to vážny krok, ktorý sa robí výnimočne. Predpokladám, že naše diplomatické aj spravodajské zložky mali na takýto vážny krok dostatočný dôvod. Tá reakcia preto bola podľa mňa adekvátna,“ zhodnotil generál Pavel Macko, ktorý bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO. „Z tých veľmi stručných vyjadrení našich predstaviteľov vyplýva, že sme signály o tejto činnosti Rusov mali už dlhšiu dobu a bolo to len otázkou času,“ myslí si Macko.

VIDEO: Blaha (Smer) o vzťahu k Rusku: Ospravedlňujem sa.

GRU, SVR alebo oboje?

Keď naposledy, v decembri 2018, oznamovalo Slovensko podobný krok, vtedajší premiér Peter Pellegrini (nez., Hlas) priznal, že vyhostený diplomat vykonával rozviedne aktivity proti záujmom Slovenska. V súčasnosti predstavitelia vlády nepriblížili spôsob previnenia voči Viedenskému dohovoru o diplomatických službách.

V rámci diplomatických zvyklostí sa to verejnosti zvyčajne ani neoznamuje. „Je to jasný politický signál k vysielajúcej krajine. Zachovali sme ale zvyčajné dekórum a nezverejňovali mená či funkcie vyhostených osôb. Som si ale istý, že už aj číslo tri nie je náhodné, a dôvody ich vyhostenia budú určite Ruskej federácii oznámené aj v diplomatickej nóte, ktorá tiež nebude verejná,“ priblížil Macko.

Slovensko teda nevyhostí len troch ľubovoľných diplomatov, ale troch konkrétnych spravodajských príslušníkov. „Buď to bol niekto z GRU alebo SVR, alebo oboje. Predpokladám, že to boli ľudia, ktorí svojimi aktivitami robili Slovensku najväčšie problémy,“ hovorí bezpečnostný analytik a bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor.

„Neočakávam, že by robili niečo také, čo by smerovalo ku kinetickej operácii či nejakej diverzii alebo sabotáži. Namiesto štandardnej činnosti ambasády zastupovania svojej krajiny a komunikácie s domácimi partnermi ale pravdepodobne zbierali informácie neoficiálnymi cestami cez rôznych informátorov a spolupracovníkov smerujúce k nepriateľskému konaniu,“ priblížil Macko možné dôvody vyhostenia.

Diplomatické krytie pre príslušníkov spravodajských služieb je štandardné. „Je to bežný spôsob, akým to robia všetky krajiny. Aj Slovensko má určite príslušníkov spravodajskej služby pod krytím vojenského oddelenia zastupiteľského úradu,“ vysvetľuje Šándor.

Moskva dobre vie, čo tu robili

Predstavitelia Ruskej federácie vyjadrili z kroku Slovenska sklamanie a avizovali, že odpoveď na toto nepriateľské konanie a slovenskú „provokáciu“ na seba nedá dlho čakať. Zapojenie ruských agentov do výbuchu muničných skladov Moskva prezentuje ako vykonštruovaný prípad a postoj Slovenska ako pseudosolidaritu s Prahou.

„Obvinenia proti pracovníkom Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike z akejkoľvek nezákonnej činnosti, tým väčšmi z činnosti zameranej proti Slovenskej republike, sú absolútne neopodstatnené,“ uviedlo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

Rusko už deklarovalo, že bude reagovať primerane. „Očakával by som štandardnú reciprocitu. Je celkom zrejmé, že Rusi Slovensku vyhodia aspoň troch diplomatov,“ predpokladá Šándor. Ďalšie hrotenie diplomatickej roztržky už ale neočakáva.

„Dávame najavo, že narastajúci tlak partnera nám naozaj vadí a budeme naň reagovať. Nie je to ale niečo, čo by malo byť zásadným zvratom v bilaterálnych vzťahoch. Akokoľvek to zdôvodňujete, protistrana vždy bude hovoriť, že to považuje za nepriateľský akt a akt nedôvery. Oni ale dobre vedia, čo tu robili. Aj keď budú tvrdiť na verejnosti niečo iné, ale racionálne si doma vedia vyhodnotiť, kde prestrelili a nakoľko je naše opatrenie adekvátne. Veľmi dobre vedia, prečo sa ich ľudia vracajú domov. Pokiaľ Rusi z nejakého nepochopiteľného dôvodu nespanikária, maximálne nám vypovedajú tiež troch diplomatov.“ zdôraznil Macko.

Ambasáda to výraznejšie nepocíti

Na vyhostenie 18 ruských diplomatov Moskva reagovala vyhostením 20 Čechov. Následne Česká republika rozhodla o znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve Česka v Moskve.

„Ruská ambasáda v Prahe bola oveľa väčšia ako akákoľvek ambasáda ich najväčšieho partnera. Vzťahy sa od roku 1989 zmenili, redukoval sa počet kontaktov aj rozsah spolupráce, ale bývalá ruská ambasáda zostala v podstate nezmenená. V spravodajských správach boli signály, že tá nadbytočná kapacita je využívaná aj na nie priateľské aktivity ako koordinačné centrum pre širší región,“ vysvetlil Macko.

V Bratislave je ruská ambasáda rovnako väčšia ako všetkých ďalších partnerov, ale nie je až tak veľká ako v Prahe. Aj keď Macko očakáva, že takéto hlasy sa na Slovensku ozvú, považoval by to už za príliš zásadnú zmenu kurzu a nepotrebný zvrat vo vzájomných vzťahoch. „Je to zložitejšie a na medzinárodné vzťahy sa musíme pozerať z dlhodobého hľadiska. Komunikácia je vždy lepšia ako konflikt. Keď sa nebavia diplomati, bavia sa generáli, a tí majú iný jazyk,“ zdôraznil Macko.