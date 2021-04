Lenč: Fico konšpiráciami oslovuje kotlebovcov

Tristotisíc podpisov za referendum, verejné prísľuby o spätnom vyplatení trinástych dôchodkov a lovenie v konšpiračných vodách. Podľa politológa Jozefa Lenča Smer stavia na úspešné referendum, ktoré by mu umožnilo návrat do vlády a tak intenzívne kampaňuje. To či, sa Smeru vyplatí radikalizácia a konšpirovanie, však uvidíme až o niekoľko týždňov či mesiacov.

Ako si vysvetľujete radikalizáciu Roberta Fica a jeho živenie konšpiračných príbehov? Môže za tým stáť snaha osloviť bývalých voličov kotlebovcov?

Robert Fico si uvedomuje, že bývalí voliči Smeru, ktorí odišli k Petrovi Pellegrinimu, sa už nebudú chcieť k nemu vrátiť. A tak hľadá alternatívne cesty k oslovovaniu voličov, ktorí by mu priniesli dobrý volebný výsledok. Taký, aby bol Smer silnou opozíciou alebo súčasťou vlády. A túto alternatívu voličov pravdepodobne chce nájsť medzi ľuďmi, ktorí veria konšpiračným médiám, v rôzne svetové sprisahania a ktorí trpia nekritickou nostalgiou k Sovietskemu zväzu a Rusku. Tým v podstate oslovuje ľudí, ktorí priniesli politický úspech Ľuboša Blahu, ktorého si on sám vybral za podpredsedu strany. Práve on sa totiž dokázal v predchádzajúcich voľbách prekrúžkovať na výrazne vyššie miesto než to, ktoré mu bolo priradené na kandidátke. Je možné, že práve tento úspech Ľuboša Blahu inšpiroval Roberta Fica a Smer, a preto loví v týchto vodách svojich budúcich voličov. Tá intenzita je o to väčšia, keď vidí, ako sa Kotlebova strana sa rozpadla. Takže i toto môže byť dôvod, prečo alternatívne alebo presnejšie lži šíriace médiá sú priestorom, kde sa obracia trojnásobný premiér o podporu.

VIDEO: Fico k zberu podpisov na referendum o predčasných voľbách.

Smer v prieskumoch stále drží okolo desiatich percent a sám vyzbieral okolo 300-tisíc podpisov na referendum. Prináša mu lov v týchto vodách ovocie?

Ešte je priskoro na takéto úsudky. Aj keď tá zmena v rétorike Roberta Fica prišla už pred voľbami 2020, keď už v roku 2018 hovoril o finančníkovi Georgeovi Sorosovi, no tá intenzita používania Sorosovej karty a obrátenie sa smerom k médiám šíriacim lži je výrazná až v ostatných dňoch a týždňoch. Takže počkajme si ešte na hodnotenie toho úspechu či neúspechu. Čo sa týka tých podpisov, tak ak politická strana dokáže v tejto dobe za týchto okolností motivovať v podstate polovicu ľudí, ktorí jej dali hlas vo voľbách, tak si nemyslím, že by to bol nejaký ohurujúci úspech. Každopádne to, či sa ten posun od sociálnej demokracie ku konšpiračnému národnému socializmu vydaril, budeme môcť hodnotiť až o niekoľko týždňov či mesiacov. A to buď v prieskumoch verejnej mienky, v náraste alebo poklese dôveryhodnosti, alebo potom vo voľbách.

Robert Fico dal verejný prísľub, že ak Smer bude vo vláde, tak sa spätne vyplatia trináste dôchodky. Stavia Smer na to, že budú predčasné voľby?

Myslím si, že Robert Fico stavil na referendum a na veľkú mieru nedôvery a nenávisti k súčasnej vládnej koalícii. Zároveň počíta s tým, že referendum bude úspešné a že budú predčasné voľby. Preto sa snaží i takýmto spôsobom oslovovať skupiny ako napríklad dôchodcov, protifašistických bojovníkov či odborárov, ktorých spomenul v rámci tlačovky. Jednoducho sa snaží mobilizovať verejnosť k tomu, aby mu účasťou na referende umožnila návrat minimálne do vlády, ak nie rovno do kresla premiéra, v ktoré on zrejme stále verí. I keď to je podľa mňa skôr utópia.

V spoločnosti panujú pochybnosti, či je referendum o skrátení volebného obdobia v súlade s Ústavou SR. Bolo by správnym krokom jeho napadnutie na Ústavnom súde?

Myslím si, že na to, aby sme definitívne vyriešili túto otázku, by bolo vhodné, aby sa prezidentka obrátila na Ústavný súd, aby posúdil ústavnosť položenej otázky. Potom by sme už nemuseli špekulovať o tom, či je možné referendom ukončiť funkčné obdobie Národnej rady, primať poslancov k tomu, aby skrátili funkčné obdobie a vyhlásili predčasné voľby. Ústavný súd ako jediná kompetentná inštitúcia by mal posúdiť, či je to možné, a aby bolo ešte jasnejšie, či takto formulovanou otázkou je možné vypísať referendum o predčasných voľbách.

VIDEO: Fico o Sputniku: Vyhostením Rusov vypiekli s Matovičom.