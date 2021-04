Kollár je proti predĺženiu núdzového stavu, rovnako aj Smer

Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár nie je za to, aby sa núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu predlžoval. Nevylúčil však, že ho kolegovia presvedčia o opaku. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Podľa podpredsedu Národnej rady SR a zároveň podpredsedu strany Smer-SD Juraja Blanára opätovné predĺženie núdzového stavu táto strana nepodporí.

„Možno ma argumentmi presvedčia kolegovia a za to zahlasujem, ale dnes som nastavený tak, že by sme to nemali ďalej posúvať,“ skonštatoval Kollár. Zdôraznil, že ho presvedčia len pádne argumenty, spoločnosť by už však podľa neho nemala byť znova núdzovým stavom traumatizovaná. Poukázal na uvoľňovanie ďalších opatrení, pripomína aj práva a slobody ľudí.

Predĺženie núdzového stavu nie je ochotný podporiť ani opozičný Smer. „Nepodporíme tento zákon, nepodporíme predĺženie núdzového stavu. Myslíme si, že sme už dávno mohli urobiť úpravu toho, čo dnes hovoria, že sa dá urobiť iným zákonom,“ vyhlásil Blanár.

S Kolíkovou chce nájsť spoločnú reč

Na margo úpravy kolúznej väzby Kollár nepriamo priznal, že je ochotný porušiť aj koaličnú zmluvu. Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby našiel kompromis na zmenách s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), ktorá pripravila vlastnú novelu. „Budem robiť všetko pre to, aby som našiel spoločnú reč s ministerkou. Keď sa mi to nepodarí, pôjdem natvrdo s vlastným návrhom,“ zdôraznil Kollár. Zo svojich požiadaviek je ochotný ustúpiť, ak z nich poľaví aj šéfka rezortu spravodlivosti.

Úpravu kolúznej väzby žiada aj opozícia. Podľa Blanára sú indície a vážne podozrenia o tom, že je táto väzba zneužívaná na mučenie ľudí. Argumentuje napríklad viacerými prípadmi úmrtia. „Máme dôvod domnievať sa, že je to zneužívané. Sú indície, ktoré tomu nasvedčujú,“ povedal. Pripomenul, že kým nie sú ľudia odsúdení, platí stále prezumpcia neviny a na ľudí sa stále treba pozerať ako na ľudí. Obaja odmietli, že návrh na skrátenie kolúznej väzby súvisí s ich nominantmi, ktorí sa v nej nachádzajú.

Na margo programového vyhlásenia vlády (PVV) Kollár uviedol, že sa o tom budú na budúci týždeň baviť na klube. Poukázal na to, že mnohé veci z dokumentu vypadli, prípadne sa začína veľmi veľa vecí bez predchádzajúceho prerokovania dopĺňať. „Myslím si, že pôjdeme v pôvodnom PVV, len dáme preč veci, ktoré sa splnili,“ povedal Kollár. Smer-SD bude na schôdzi parlamentu klásť otázky súvisiace s novým koronavírusom.