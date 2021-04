Zákaz vychádzania bol zlom, posunie sa zrejme na 21. hodinu, mieni Krajniak

Vláda má podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica dostatočné prostriedky na pomoc ľuďom, ale nemíňa ich napriek tomu, že je to potrebné. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) mu oponoval s tým, že z pohľadu rezortu práce nikdy nebola vyplatená taká veľká pomoc v takom krátkom čase, ako je to v súčasnosti. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.