Očkovanie Sputnikom je na spadnutie, vakcíny máme pre 100-tisíc ľudí

VIDEO: Premiér Heger oznámil, že vstúpil do čakárne na očkovanie a vysvetľuje prečo.

Dva milióny eur v sklade

V skladoch v Šarišských Michaľanoch na východe Slovenska od 1. marca leží 200-tisíc dávok Sputnika V. Vakcínu však tvoria dva modifikované adenovírusy, ktoré obsahujú gén na tvorbu spike proteínu. Adenovírusy sa podávajú oddelene. V prvej dávke je to adenovírus Ad26, v druhej Ad5, čo má zvýšiť účinnosť vakcíny. Podľa ministerstva zdravotníctva je v skladoch 100-tisíc kusov vakcíny na prvú dávku a 100-tisíc na druhú dávku. Ministerstvo zdravotníctva má na svojej webovej stránke informáciu o faktúre č. 202120162, podľa ktorej Slovensko kúpilo Sputnik V koncom februára za 1 990 000 eur.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v nedeľu v TA3 potvrdil, že o dva, tri týždne by sa mohlo Sputnikom V očkovať. Podmienkou je pečiatka z maďarského laboratória.

„Ak laboratórne testy z Maďarska dopadnú dobre, minister zdravotníctva schváli používanie vakcíny, taký je plán," dodal Heger. Predpokladá, že registrácia na očkovanie touto vakcínou sa spustí ešte tento týždeň.

VIDEO: Šéf Smeru Fico neverí, že ruská strana bude pri Sputniku ústretová, keď Slovensko vypovedalo troch zamestnancov ruskej ambasády.

Zverejneniu zmluvy nič nebráni

Zmluva na nákup očkovacej látky Sputnik V by mohla byť zverejnená. Súhlasí s tým aj ruská strana. Zatiaľ však svoje rozhodnutie oznámila len na sieti twitter. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO) však chýba ešte oficiálny súhlas.

„Ruská strana na sociálnej sieti zverejnila, že nemá žiadny problém so zverejnením zmluvy uzavretej so Slovenskom. S dôvetkom, že Maďari zverejnili, že zatiaľ najlepšie výsledky majú z očkovania Sputnikom,“ pochválil sa na sociálnej sieti minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Práve on, ešte ako premiér, podnietil nákup Sputnika V.

„Ministerstvo v tejto chvíli oficiálnou informáciou nedisponuje," spresnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v nedeľu. Minister Lengvarský sa k vyhláseniu ruskej strany stavia jasne: nečíta komentáre na sociálnych sieťach, čaká na oficiálny dokument.

Ešte v piatok pritom dával Rusom na vyjadrenie „niekoľko dní“, inak zmluvu zverejní aj napriek tomu, že Slovensku v tom prípade hrozí finančná sankcia a medzinárodná arbitráž. Výšku sankcie nešpecifikoval.

Tlak na zverejnenie

Po zverejnení zmluvy na nákup tejto očkovacej látky volá prezidentka Zuzana Čaputová, opozícia. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.

„Je to zmluva, ktorá patrí medzi zmluvy, ktoré majú byť povinne zverejňované, rovnako je to zmluva, ktorá v zmysle infozákona má byť sprístupnená na základe infožiadosti,“ komentovala oficiálnu správu ministerstva spravodlivosti Kolíková.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Eliášová však už niekoľko dní opakuje, že zmluva je predmetom analýz a rezort bude informovať podľa ich záverov.

Tlak na zverejnenie zmluvy na nákup Sputnika V bol aj v Maďarsku. Tam ju 12. apríla nakoniec zverejnili, no len všeobecnú časť, bez špecifikácií. Je preto možné, že niektoré obmedzenia sú uvedené v utajených prílohách. Zmluva o dodávkach vakcín Sputnik V má iba 16 strán a ruskú stranu takmer k ničomu nezaväzuje. Zvýhodňuje predajcu v tom, že sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za negatívne dôsledky použitia vakcíny. Všetky možné spory a arbitráže bude riešiť nie medzinárodný, ale ruský súd. Cena za jednu kompletnú dávku, ktorú zaplatilo Maďarsko, je rovnaká ako na Slovensku – 19,90 amerického dolára.

„Nenamietame proti tomu, aby Slovensko zverejnilo zmluvu o Sputniku V," uvádza sa na profile na sociálnej sieti, ktorý sa venuje vakcíne. „Zmluva spoločnosti Pfizer by mala byť jasne zverejnená a porovnaná. Na základe údajov z reálneho sveta Maďarsko oznámilo, že Sputnik V má lepšie výsledky ako Pfizer," dodali.

Čakáreň

Hoci je Čakáreň na očkovanie zatiaľ sprístupnená len pre ľudí nad 40 rokov, v priebehu dvoch týždňov by ju ministerstvo mohlo otvoriť pre všetkých nad 18 rokov. Zároveň by mali mať ľudia možnosť vybrať si konkrétnu vakcínu, ktorou sa chcú dať zaočkovať.

Zámerom ministra zdravotníctva je sprístupniť očkovanie pre všetkých súbežne aj s výberom ľubovoľnej vakcíny. Zatiaľ tomu podľa ministra bránia technické limity Čakárne i dostupnosť vakcín.

Podľa premiéra Hegera na to, aby si občania mohli vakcínu vyberať, ich musí byť dostatok. Do konca júna by na Slovensko malo prísť 2,2 milióna vakcín od Pfizer/BioNTech. Či Slovensko nakúpi celé dva milióny avizovaných ruských vakcín, ako bol pôvodný plán, zatiaľ nie je podľa Lengvarského isté. Minister chce zatiaľ ostať len pri čísle 200-tisíc dovezených dávok, ktorých oneskorenú platbu však ruská strana Slovensku vrátila.

V súčasnosti na Slovensku existuje 90 vakcinačných centier pre verejnosť. Z nich je 60 v nemocniciach, 14 v poliklinikách, 16 centier je veľkokapacitných. V koľkých z nich by sa dalo očkovať aj Sputnikom V, zatiaľ nie je známe. Rezort zdravotníctva musí ešte zabezpečiť logistiku a skladovanie vakcín. Vakcína Sputnik V sa podobne ako očkovacia látka od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca môže skladovať pri teplotách dosiahnuteľných v bežnej chladničke. Vakcína Comirnaty od Pfizer/BioNTech zasa potrebuje ultrachladné prostredie.