Minúty hrôzy, keď sa na východe prehnalo tornádo. Môže sa to zopakovať?

VIDEO:

Vo štvrtok popoludní sa nad obcou Ploské, časť Ortáše, v okrese Košice-okolie pravdepodobne prehnalo tornádo. Zničilo strechy, vyvrátilo strom, ale aj ťažké kovové hojdačky pre deti. Plechy skončili 50 metrov od domu v lese, kovová brána preletela cez záhradu.

„Sedel som v izbe a pozeral telku. Vonku pršalo. Zrazu som neveril svojim ušiam… K domu sa nám blížil vlak,“ opisuje príchod tornáda 74-ročný Vincent Kováč, ktorého dom stojí nad Ortášmi. Potom už len pozeral von oknom, čo sa to deje.

„Trvalo to možno tri minúty, videl som, ako nám rozbilo fontánu, z dvora zdvihlo plechy, ktoré leteli smerom do lesa. Nikdy v živote som také nezažil, hoci som bol aj v Amerike. Tornádo som doteraz videl len vo filme,“ hovorí starý pán, ktorý hneď volal syna Marka, aby mu oznámil, čo sa u nich stalo. Tesne predtým, ako tornádo ukázalo svoju silu, ešte upozorňoval suseda, nech ide preč od lesa, aby doňho neudrel blesk.

„Jedno šťastie, že sme poistení. Z desaťročného domu aj z hospodárskej budovy nám strhlo škridly, trochu zamokla garáž. Ale poškodený máme aj komín na dome a rozbilo aj jedno okno,“ opisuje škody, ktoré podľa neho budú v tisíckach eur. Veľmi ho prekvapilo, že vietor vytrhol aj kovovú bránu, ktorá preletela cez políčko za domom.

Kováč hovorí, že to bol veľmi zlý pocit a nerád by to ešte raz zažil. „Som rád, že starosta Ploského František Petro nám hneď prišiel na pomoc. Boli tu hasiči a máme aj ochotných susedov, ktorí nám pomáhali,“ dodáva.

Vyvalilo strom, zhodilo škridly

Ďalší dom, ktorý tornádo zasiahlo, je o niekoľko sto metrov nižšie. Je to v podstate novostavba, ktorú majitelia kolaudovali minulého roku. Strechu už mali prikrytú plachtou. Martina Trčková sa o tom, čo sa deje, dozvedela v práci.

„Volali mi susedia, že nám odnieslo strechu. Mala som strašné pocity. Aj som plakala. Keď som však prišla domov, aj mi trochu odľahlo. Poškodené sú škridly, ale vyzerá tak, že krov vydržal. Vyvalilo nám na záhrade jeden strom a aj herný prvok, kde bol kôš na basketbal, hojdačka pre deti a sedenie,“ opisuje situáciu. V piatok ráno tam už škody spisovali pracovníci poisťovne. Škridly sa chystajú opraviť čím skôr. „Dúfam, že nebude pršať, lebo by sme mali ešte väčšie škody,“ dúfa majiteľka domu.

Napriek tomu, že tornádo ľuďom zničilo majetok, všetci boli radi, že sa nikomu nič nestalo.

Do Mokraniec prišla na chvíľu zima

O päťdesiat kilometrov južnejšie, neďaleko maďarských hraníc, leží obec Mokrance. Aj cez ňu sa prehnala búrka. Sprevádzalo ju však krupobitie. Obec vyzerala, akoby tam práve nasnežilo. Ľadovec určite nepotešil záhradkárov.

Trochu sa potrápili v tom čase aj vodiči, ktorí boli na diaľnici medzi Košicami a Prešovom. Viacerí radšej odstavili svoje autá pri krajnici. Ale búrka postupovala pomerne rýchlo, takže žiadne problémy tam nevznikli.

V celej oblasti zaznamenala Východoslovenská distribučná aj výpadky elektriny. Výpadky zaznamenalo asi 7-tisíc odberných miest. Ako uviedla pre TASR Andrea Forbergerová zo spoločnosti, zapríčinili ich extrémne silné búrky sprevádzané bleskami, postupujúce od severozápadu, ktoré poškodili distribučné elektroenergetické zariadenie.

„Najzasiahnutejšou oblasťou bolo mesto Lipany a jeho okolie, takisto okolie Prešova v smere do Lipian. Vo veľmi krátkom čase VSD dokázala vymedziť poruchy a znížiť počet nezásobených odberných miest približne na tretinu z pôvodného počtu," povedala Forbergerová.

Objavujú sa čoraz častejšie

Posledné tornádo zaznamenali na Slovensku meteorológovia 5. októbra minulého roku v obci Gemerská Ves. Vzhľadom na pokročilý jesenný dátum sa v tom čase vyskytli skutočne nevšedné podmienky, ktoré vyústili do vzniku viacerých supercelárnych búrok. Jedna z nich vyprodukovala aj tornádo. Poškodilo niekoľko domov, vyvrátilo viacero stromov a strhlo aj elektrické vedenie. Dva roky predtým, 4. októbra 2018, vystrájala supercela, z ktorej vzniklo tornádo, v obci Lekárovce na krajnom východe Slovenska. To podľa odborníkov malo silu F1 a vietor dosahoval rýchlosť viac ako 120 km/h.

Veľká väčšina tornád rotuje na severnej pologuli proti smeru hodinových ručičiek, len niektoré sa točia v opačnom smere. Majú priemer okolo 50 metrov, ale niektoré až kilometer a viac. Obyčajne netrvajú dlhšie ako niekoľko minút. Rýchlosť pohybu tornáda po povrchu je obyčajne 50 až 65 km/h. Takže typické tornádo od svojho vzniku – okamihu keď sa dotkne zeme – do zániku prejde maximálne pár kilometrov. Rýchlosť vetra v tornáde je minimálne 65 km/h a maximálne vyše 450 km/h.