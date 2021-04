Druhý lavínový stupeň platí v najvyšších polohách Tatier

Ako dodal, snehová pokrývka na horách je dobre spevnená a stabilizovaná. „Výnimkou sú severné, severovýchodné a východné svahy Tatier vo vysokých polohách, kde je sneh ešte stále suchý od posledného sneženia. V týchto lokalitách je možné uvoľniť lavínu hlavne pri väčšom dodatočnom zaťažení,“ priblížil.

Bešinský zdôraznil, že menšie mokré lavíny sa môžu popoludní vyskytnúť aj na južných svahoch v polohách do 1700 metrov nad morom. V nižších polohách, hlavne vo Fatrách, je snehová pokrývka na mnohých svahoch nesúvislá.

Pondelňajšie ráno na horách bolo chladné a jasné. Teplota sa pohybovala od mínus 15 do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 12, v nárazoch do 15 metrov za sekundu.